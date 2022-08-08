"Еще немного, и прорыв к Лондону!": у Гиркина "подгорело" из-за переброски спецназовцев РФ в Африку

Террорист не скрывает своего возмущения политикой Кремля.
Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) закатил истерику из-за того, что РФ перебрасывает резервы армии в Африку.
По его словам, Россия намерена увеличить количество инструкторов в ЦАР.
"4 августа стало известно, что ЦАР запросила у России еще 3000 российских инструкторов. Таким образом, их количество постепенно увеличат почти в 4 раза — до 4135 человек", - процитировал Гиркин российских пропагандистов.
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"Боря-шахматист, "играющий на многих досках", ни вздохом не сожалеет о том, что целая бригада спецназа, - вместо того, чтобы сражаться против укро-нацистов, - будет гонять по джунглям Африки одних людоедов в пользу других людоедов...", - сокрушался бедный Гиркин.
Также он отметил, что по телевизору уже третьи сутки трубят о взятии Песков на Донбассе, как крупную победу "союзных сил".
"По голосу диктора понятно - что "еще немного, и прорыв к Лондону", - иронизирует Гиркин.
Ранее бывший главарь террористов "ДНР" разразился угрозами в адрес украинцев. Террорист уверен, что мог бы захватить нашу страну еще до полномасштабного вторжения России.
Также Гиркин закатил истерику из-за успешных поражений целей российских оккупантов украинскими защитниками на Донбассе.
Террорист считает, что российские средства ПВО оказались малоэффективны против массированных ударов ракетами "HIMARS".
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