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"Еще немного, и прорыв к Лондону!": у Гиркина "подгорело" из-за переброски спецназовцев РФ в Африку

8 августа 2022, 10:14

Террорист не скрывает своего возмущения политикой Кремля.

Игорь Гиркин
Игорь Гиркин / скриншот

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) закатил истерику из-за того, что РФ перебрасывает резервы армии в Африку.

По его словам, Россия намерена увеличить количество инструкторов в ЦАР.

"4 августа стало известно, что ЦАР запросила у России еще 3000 российских инструкторов. Таким образом, их количество постепенно увеличат почти в 4 раза — до 4135 человек", - процитировал Гиркин российских пропагандистов.

Это новость заставила его выйти из себя

"Боря-шахматист, "играющий на многих досках", ни вздохом не сожалеет о том, что целая бригада спецназа, - вместо того, чтобы сражаться против укро-нацистов, - будет гонять по джунглям Африки одних людоедов в пользу других людоедов...", - сокрушался бедный Гиркин.

Также он отметил, что по телевизору уже третьи сутки трубят о взятии Песков на Донбассе, как крупную победу "союзных сил".

"По голосу диктора понятно - что "еще немного, и прорыв к Лондону", - иронизирует Гиркин.

Ранее бывший главарь террористов "ДНР" разразился угрозами в адрес украинцев. Террорист уверен, что мог бы захватить нашу страну еще до полномасштабного вторжения России.

Также Гиркин закатил истерику из-за успешных поражений целей российских оккупантов украинскими защитниками на Донбассе.

Террорист считает, что российские средства ПВО оказались малоэффективны против массированных ударов ракетами "HIMARS".

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