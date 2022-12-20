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Действительно был, но уже уехал: пресс-секретарь Зеленского подтвердил его визит в Бахмут

20 декабря 2022, 13:09
Как говорит Сергей Никифоров, президентский спикер, Владимир Зеленский в Бахмуте наградил бойцов ВСУ знаками отличия и ценными подарками.
Зеленский, Никифоров
Пресс-секретарь президента Зеленского подтвердил его визит в Бахмут/ коллаж фото УНИАН

Владимир Зеленский действительно приезжал в город Бахмут, что на Донетчине, с неанонсированным визитом. Эту информацию Суспильному подтвердил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

"Владимир Зеленский посетил передовые позиции в Бахмуте, наградил бойцов знаками отличия и ценными подарками. Из Бахмута президент уже уехал", - сказал он.

Ситуация в Бахмуте

Как сообщал Главред, в России распространили фейковую информацию о значительных успехах оккупационной армии на Бахмутском направлении и продвижении в сторону Часового Яра для перерезания одной из основных наземных коммуникаций Сил обороны Украины. На самом деле прорыв оказался ничтожным. Об этом говорится в отчете Института изучения войны, опубликованном 30 ноября.

По словам аналитиков, фейк о достижениях возле Бахмута является частью российской информационной операции.

Позже в ISW отметили, что российские оккупанты не смогли извлечь уроки из предыдущих дорогих кампаний, сосредоточенных на незначительных в оперативном отношении населенных пунктах. По мнению экспертов, бои за город Бахмут в Донецкой области напоминают предыдущие попытки российских оккупантов взять Северодонецк и Лисичанск и могут стать ловушкой для захватчиков.

В ISW напомнили, что военные с конца мая постоянно тратили боевые силы на небольшие населенные пункты вокруг города, а в следующие шесть месяцев смогли захватить всего лишь несколько километров территории. При этом они понесли большое количество жертв.

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Владимир Зеленский Бахмут Сергей Никифоров война России и Украины
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