Провал оккупантов под Бахмутом усилил раскол в армии РФ – ISW

Российские пропагандисты пытаются доказать, что под Бахмутом нет боевиков из "ДНР", но те доказывают обратное.

В армии РФ усилился раскол / Коллаж фото сайт Кремля, Миноборони РФ

Российские оккупанты уже несколько месяцев не могут захватить Бахмут в Донецкой области. Они бросают туда основные свои силы, но успеха нет. В связи с этим в российской армии усилился раскол. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Известно, что на этом направлении пытаются продвигаться наемники из ЧВК "Вагнера". Однако главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин заявил, что его боевики также принимают участие в боях.

После этого российские военкоры начали утверждать, что "ДНРовцев" в районе Бахмута якобы нет.

"Разногласия между утверждениями Пушилина и выступлениями Пригожина (основателя ЧВК "Вагнер" — Главред) и других известных лиц в информационном пространстве РФ свидетельствуют о том, что между "ДНР" и "вагнеровцами" продолжается и растет раскол", — говорится в сообщении.

Ситуация в Бахмуте

Как сообщал Главред, в России распространили фейковую информацию о значительных успехах оккупационной армии на Бахмутском направлении и продвижении в сторону Часового Яра для перерезания одной из основных наземных коммуникаций Сил обороны Украины. На самом деле прорыв оказался ничтожным. Об этом говорится в отчете Института изучения войны, опубликованном 30 ноября.

По словам аналитиков, фейк о достижениях возле Бахмута является частью российской информационной операции.

Позже в ISW отметили, что российские оккупанты не смогли извлечь уроки из предыдущих дорогих кампаний, сосредоточенных на незначительных в оперативном отношении населенных пунктах. По мнению экспертов, бои за город Бахмут в Донецкой области напоминают предыдущие попытки российских оккупантов взять Северодонецк и Лисичанск и могут стать ловушкой для захватчиков.

В ISW напомнили, что военные с конца мая постоянно тратили боевые силы на небольшие населенные пункты вокруг города, а в следующие шесть месяцев смогли захватить всего лишь несколько километров территории. При этом они понесли большое количество жертв.

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