Потери, связанные с месяцами жестоких боев вокруг Бахмута, намного перевешивают оперативное преимущество, которое оккупанты могут получить от взятия города.
Аналитики американского Института изучения войны считают, что российские оккупанты не смогли извлечь уроки из предыдущих дорогостоящих кампаний, сосредоточенных на незначительных в оперативном отношении населенных пунктах. По мнению экспертов, бои за город Бахмут в Донецкой области напоминают предыдущие попытки российских оккупантов взять Северодонецк и Лисичанск и могут стать ловушкой для захватчиков.
В ISW напомнили, что военные с конца мая постоянно расходовали боевые силы на небольшие населенные пункты вокруг города, а в следующие шесть месяцев смогли захватить всего лишь несколько километров территории. При этом они понесли большое количество жертв.
"Эта схема операций очень напоминает предыдущие их попытки взять Северодонецк и Лисичанск в начале войны", – отметили аналитики.
По оценкам ISW, в течение июня и июля 2022 года Силы обороны Украины фактически позволили российским войскам сосредоточить внимание на указанных двух городах вблизи границы с Луганской областью, имеющих ограниченное оперативное и стратегическое значение, чтобы извлечь выгоду из продолжающейся деградации российской живой силы и техники в течение месяцев упорных боев.
Войска РФ в конце концов захватили Лисичанск и Северодонецк и достигли границы Луганской области, но этот тактический успех привел к незначительному оперативному эффекту.
"Усилия России в этой области по большей части зашли в тупик, как и в начале июля. Даже если ее войска продолжат продвигаться к Бахмуту и в его пределах, даже если они форсируют контролируемый уход украинцев из города (как это было в Лисичанске), сам Бахмут предлагает им мало оперативных преимуществ", – заявили в ISW.
Аналитики отмечают, что потери, связанные с шестью месяцами жестоких боев вокруг Бахмута, намного перевешивают любое оперативное преимущество, которое оккупанты могут получить от взятия города.
В то же время российские наступления вокруг Бахмута поглощают значительную часть доступной боевой мощи ВС РФ, потенциально способствуя продолжению украинских контрнаступлений в других местах.
Как сообщал Главред, в России распространили фейковую информацию о значительных успехах оккупационной армии на Бахмутском направлении и продвижении в сторону Часового Яра для перерезания одной из основных наземных коммуникаций Сил обороны Украины. На самом деле прорыв оказался ничтожным. Об этом говорится в отчете Института изучения войны, опубликованном 30 ноября.
По словам аналитиков, фейк о достижениях возле Бахмута является частью российской информационной операции.
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