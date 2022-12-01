Даже если ВСУ выйдут из Бахмута, город предлагает оккупантам мало оперативных преимуществ / Иллюстрационное фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

Аналитики американского Института изучения войны считают, что российские оккупанты не смогли извлечь уроки из предыдущих дорогостоящих кампаний, сосредоточенных на незначительных в оперативном отношении населенных пунктах. По мнению экспертов, бои за город Бахмут в Донецкой области напоминают предыдущие попытки российских оккупантов взять Северодонецк и Лисичанск и могут стать ловушкой для захватчиков.

В ISW напомнили, что военные с конца мая постоянно расходовали боевые силы на небольшие населенные пункты вокруг города, а в следующие шесть месяцев смогли захватить всего лишь несколько километров территории. При этом они понесли большое количество жертв.

Фото understandingwar.org

"Эта схема операций очень напоминает предыдущие их попытки взять Северодонецк и Лисичанск в начале войны", – отметили аналитики.

По оценкам ISW, в течение июня и июля 2022 года Силы обороны Украины фактически позволили российским войскам сосредоточить внимание на указанных двух городах вблизи границы с Луганской областью, имеющих ограниченное оперативное и стратегическое значение, чтобы извлечь выгоду из продолжающейся деградации российской живой силы и техники в течение месяцев упорных боев.

Войска РФ в конце концов захватили Лисичанск и Северодонецк и достигли границы Луганской области, но этот тактический успех привел к незначительному оперативному эффекту.

"Усилия России в этой области по большей части зашли в тупик, как и в начале июля. Даже если ее войска продолжат продвигаться к Бахмуту и в его пределах, даже если они форсируют контролируемый уход украинцев из города (как это было в Лисичанске), сам Бахмут предлагает им мало оперативных преимуществ", – заявили в ISW.

Аналитики отмечают, что потери, связанные с шестью месяцами жестоких боев вокруг Бахмута, намного перевешивают любое оперативное преимущество, которое оккупанты могут получить от взятия города.

В то же время российские наступления вокруг Бахмута поглощают значительную часть доступной боевой мощи ВС РФ, потенциально способствуя продолжению украинских контрнаступлений в других местах.

Как сообщал Главред, в России распространили фейковую информацию о значительных успехах оккупационной армии на Бахмутском направлении и продвижении в сторону Часового Яра для перерезания одной из основных наземных коммуникаций Сил обороны Украины. На самом деле прорыв оказался ничтожным. Об этом говорится в отчете Института изучения войны, опубликованном 30 ноября.

По словам аналитиков, фейк о достижениях возле Бахмута является частью российской информационной операции.

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