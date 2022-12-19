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ВСУ нужны ПВО и артиллерия: Зеленский призвал Запад дать Украине вооружения для победы над Россией

19 декабря 2022, 16:18
Агрессор Россия получила уже 250 ударных дронов от Ирана, Украине нужно помочь построить эффективную воздушную оборону, сказал Владимир Зеленский.
Зеленский, ПВО
Воздушный щит Украины позволит успешно противостоять агрессии РФ - Зеленский / Коллаж Офис президента, АрмияInform

Страна-оккупант Россия должна как можно скорее проиграть войну против Украины. Государство нуждается в увеличении поставок систем противовоздушной обороны для создания воздушного щита. Также Киеву нужна артиллерия. Военная помощь приблизит победу Украины над агрессором, который получил уже 250 иранских дронов и атакует энергетическую инфраструктуру. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, гарант обратился к лидерам государств, которые входят в Объединенные экспедиционные силы и проводят совместную встречу 19 декабря.

В ходе своего заявления президент призвал Запад усилить поставки систем ПВО Украины. Он назвал обеспечение 100% воздушного щита одним из лучших шагов в отражении российской военной агрессии.

"Разрешите попросить вас увеличить возможность поставки систем противовоздушной обороны в нашу страну... 100% воздушный щит для Украины, это был бы один из самых успешных шагов против российской агрессии, и этот шаг нужен уже сейчас", - сказал Зеленский.

По его словам, Запад должен сделать все, чтобы ускорить разгром страны-агрессора. Президент по отдельности обратился к Британии, Нидерландам, Швеции, Литве, Дании и Финляндии. У одних стран он просил поддержки в системах ПВО, у других – в артиллерии.

"Я прошу вас поддержать нашу страну именно сейчас четким решением - предоставить все то, что может не только сохранить имеющуюся динамику на поле боя в Украине, но и ускорить движение наших Сил обороны к победе. Потому что наша победа - это будет и победа каждого из вас, это победа Европы, которой мы все одинаково ожидаем", - добавил глава украинского государства.

Россия получила от Ирана уже 250 дронов Shahed

Президент заметил, что Тегеран отправил Москве в целом уже 250 ударных дронов-камикадзе. В понедельник, 19 декабря, страна-террорист ударила по Украине БПЛА уже с новой партии – россияне выпустили 34 беспилотника.

"Это "Шахеды" из новой партии, которую получила Россия от Ирана. 250 штук - столько всего "Шахедов" сейчас получено государством-террористом", - объяснил Зеленский.

Он также рассказал, что дроны используются врагом, в основном, для ударов по энергетической инфраструктуре. В результате ночных ударов миллионы людей остались без тепла и воды.

"Зима сейчас - это решающее время. Время, когда можно принять решение, результаты которого уже весной позволят очертить восстановление нашей территориальной целостности и обеспечение того, что российский реваншизм никогда больше не преодолеет границу Украины, а значит, Европы", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Смотрите видео ТСН - Зеленский призвал Запад дать Украине ПВО

Удар оккупанта России по Киеву дронами

Примерно в 02:00 в Киеве раздалась воздушная тревога. Прогремели взрывы. Позже снова была тревога и взрывы.

Столичные власти сообщили, что Киев и Киевскую область атаковали иранскими дронами-камикадзе. Прогремели взрывы в Шевченковском и Соломенском районах.

ВСУ удалось сбить 15 из 20 дронов. Но БПЛА оккупантов попали в инфраструктурный объект и частные дома.

"В Киеве идет воздушная тревога. Враг атакует столицу боражирующими боеприпасами "Shahed". Работает ПВО", - сообщали в КМВА.

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