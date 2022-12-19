ВСУ нужны ПВО и артиллерия: Зеленский призвал Запад дать Украине вооружения для победы над Россией

Агрессор Россия получила уже 250 ударных дронов от Ирана, Украине нужно помочь построить эффективную воздушную оборону, сказал Владимир Зеленский.

Воздушный щит Украины позволит успешно противостоять агрессии РФ - Зеленский / Коллаж Офис президента, АрмияInform

Страна-оккупант Россия должна как можно скорее проиграть войну против Украины. Государство нуждается в увеличении поставок систем противовоздушной обороны для создания воздушного щита. Также Киеву нужна артиллерия. Военная помощь приблизит победу Украины над агрессором, который получил уже 250 иранских дронов и атакует энергетическую инфраструктуру. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, гарант обратился к лидерам государств, которые входят в Объединенные экспедиционные силы и проводят совместную встречу 19 декабря.

В ходе своего заявления президент призвал Запад усилить поставки систем ПВО Украины. Он назвал обеспечение 100% воздушного щита одним из лучших шагов в отражении российской военной агрессии.

"Разрешите попросить вас увеличить возможность поставки систем противовоздушной обороны в нашу страну... 100% воздушный щит для Украины, это был бы один из самых успешных шагов против российской агрессии, и этот шаг нужен уже сейчас", - сказал Зеленский.

По его словам, Запад должен сделать все, чтобы ускорить разгром страны-агрессора. Президент по отдельности обратился к Британии, Нидерландам, Швеции, Литве, Дании и Финляндии. У одних стран он просил поддержки в системах ПВО, у других – в артиллерии.

"Я прошу вас поддержать нашу страну именно сейчас четким решением - предоставить все то, что может не только сохранить имеющуюся динамику на поле боя в Украине, но и ускорить движение наших Сил обороны к победе. Потому что наша победа - это будет и победа каждого из вас, это победа Европы, которой мы все одинаково ожидаем", - добавил глава украинского государства.

Россия получила от Ирана уже 250 дронов Shahed

Президент заметил, что Тегеран отправил Москве в целом уже 250 ударных дронов-камикадзе. В понедельник, 19 декабря, страна-террорист ударила по Украине БПЛА уже с новой партии – россияне выпустили 34 беспилотника.

"Это "Шахеды" из новой партии, которую получила Россия от Ирана. 250 штук - столько всего "Шахедов" сейчас получено государством-террористом", - объяснил Зеленский.

Он также рассказал, что дроны используются врагом, в основном, для ударов по энергетической инфраструктуре. В результате ночных ударов миллионы людей остались без тепла и воды.

"Зима сейчас - это решающее время. Время, когда можно принять решение, результаты которого уже весной позволят очертить восстановление нашей территориальной целостности и обеспечение того, что российский реваншизм никогда больше не преодолеет границу Украины, а значит, Европы", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Смотрите видео ТСН - Зеленский призвал Запад дать Украине ПВО

Удар оккупанта России по Киеву дронами

Примерно в 02:00 в Киеве раздалась воздушная тревога. Прогремели взрывы. Позже снова была тревога и взрывы.

Столичные власти сообщили, что Киев и Киевскую область атаковали иранскими дронами-камикадзе. Прогремели взрывы в Шевченковском и Соломенском районах.

ВСУ удалось сбить 15 из 20 дронов. Но БПЛА оккупантов попали в инфраструктурный объект и частные дома.

"В Киеве идет воздушная тревога. Враг атакует столицу боражирующими боеприпасами "Shahed". Работает ПВО", - сообщали в КМВА.

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