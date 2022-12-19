glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Атака дронов на столицу: в Киеве прогремела серия мощных взрывов - что известно

19 декабря 2022, 05:43
Силам ПВО удалось сбить 9 вражеских дронов, но, по данным очевидцев, есть и "прилеты".
Взрывы в Киеве, бомбоубежище
Рано утром 19 декабря в Киеве прогремели взрывы / Фото УНИАН, Telegram

Рано утром в понедельник, 19 декабря, в Киеве прогремели взрывы. Перед этим в столице и области была объявлена воздушная тревога из-за атаки баражирующими боеприпасами "Шахид".

В Киевской городской военной администрации сообщили, что силам ПВО удалось сбить 9 вражеских дронов.

"В Киеве идет воздушная тревога. Враг атакует столицу боражирующими боеприпасами "Shahed". Работает ПВО. В настоящее время в воздушном пространстве Киева сбито уже 9 вражеских БПЛА", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, в столице прогремели мощные взрывы около 04:28 часа утра, а также около пяти часов утра. Сообщается, что был "прилет".

В Сети появились фото пожара после одного из взрывов.

Взрыв и пожар в Киеве
Взрыв и пожар в Киеве / Фото Telegram

Сообщается также, что после взрыва в домах, которые находились в зоне ударной волны, разбились окна. Кроме того, в некоторых районах города погас свет.

Также Telegram-каналы писали о взрывах в Киевской области, "прилет"предварительно был в жилой дом.

Как писал Главред, ранее в ВСУ спрогнозировали, следует ли ожидать от РФ ракетных обстрелов на Новый год.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет устроить новую масштабную атаку на Украину в 2023 году.

Другие новости:

новости Киева война в Украине дроны новости Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

05:43

Атака дронов на столицу: в Киеве прогремела серия мощных взрывов - что известно

05:16

Как поздравить с Днем адвоката: лучшие пожелания в картинках, стихах и прозе

05:00

Ждать ли украинцам массированной атаки перед Новым годом: в ВСУ раскрыли планы оккупантов

05:00

Любовный гороскоп на неделю 19-25 декабря 2022: Водолеям – чувственность, а Весам – расставание

04:00

Шикарное дерево простоит много лет: как выбрать хорошую искусственную елкуВидео

Реклама
03:05

Украину атакует резкое потепление: синоптик удивил неожиданным прогнозом с аномалиейВидео

02:37

Военный эксперт спрогнозировал, изменит ли снарядный "голод" у врагов течение войныВидео

02:06

Пышнотелая Искра Лоуренс снялась в кружевном белье в знак протеста против диетВидео

01:35

Угроза нового наступления РФ: генерал Маломуж оценил шансы российской армииВидео

00:50

Волшебная ночь с 18 на 19 декабря: как гадать на Святого Николая, чтобы узнать свою судьбуВидео

00:34

Гороскоп на сегодня 19 декабря 2022: Львам – решение проблем, Скорпионам – недооценность

00:20

Приметы на 19 декабря: какие 5 вещей нельзя делать никому на Святого Николая, чтобы не быть без денегВидео

00:07

Играл разведчика "тиктокеров": ВСУ мастерски "демилитаризовали" главного героя фильма "Ванька"

18 декабря, воскресенье
23:20

В Украине ожидается значительный дефицит электроэнергии из-за снижения температуры - УкрэнергоВидео

22:47

Провал оккупантов под Бахмутом усилил раскол в армии РФ – ISWВидео

22:30

"Генштаб РФ серьезно просчитался": в ГУР сообщили, что Путин трижды откладывал наступление на УкраинуВидео

22:00

Брэд Питт влюблен, как мальчишка - инсайдер раскрыл подробности нового романа актера

21:53

"Не брезгуют никакими методами": в РФ заявили, что Запад унижает Россию из-за порно

21:02

"Все изменения в РФ и мире - к лучшему": Путин обратился к российским детям с циничным заявлениемВидео

20:56

Пьяный Григорий Лепс нашел себе новую подружку - певца поймали на горячем

Реклама
20:28

ФИФА решила быть глухой: в пабах льется пиво, в Украине льется кровьмнение

20:14

Новое наступление на Киев: эксперт подробно объяснил, почему у оккупантов ничего не получитсяВидео

20:08

"Ни одного хита": Игорь Кондратюк обхаял Нацотбор на Евровидение-2023 и победителей - группу Tvorchi

19:56

Аргентина обыграла Францию и стала чемпионом мираВидео

19:37

Зеленский провел срочное заседание Ставки: особое внимание уделили ситуации в БеларусиВидео

19:30

Победить орду: как гражданские люди становятся военнымимнение

19:16

"Он потерял адекватность": Зеленский жестко высказался о нежелании говорить о мире с ПутинымВидео

19:09

"Эту войну надо срочно закончить": глава Европарламента призвала предоставить Украине больше оружияВидео

18:44

Как правильно заряжать повербанк: 9 правил, которые спасут ваше устройство от поломок

18:42

Женский гороскоп на неделю 19-25 декабря: Венера в Козероге не даст расслабиться и мечтатьВидео

18:37

Как почистить чеснок за 30 секунд: простейший лайфхак, о котором мало кто знаетВидео

18:27

Россия хочет устроить новую масштабную атаку на Украину в 2023 году - ЗеленскийВидео

18:21

День Святого Николая 2023: что можно и нельзя дарить детям

18:14

Невероятная польза квашеной капусты: 4 причины запастись этим чудо-продуктомВидео

17:58

"Паника нарастает": военный ВСУ сообщил, что россияне начали бежать из Крыма и минировать пляжиВидео

17:54

Сантехник станет вашим другом: 6 вещей, которые нельзя смывать в раковину

17:28

День Святого Николая – теплые поздравления и оригинальные картинки на 19 декабряФото

17:15

Муж Бритни Спирс рассказал, что думает про голые фото супруги в Сети

17:12

"Вместо "звезды смерти" "мирная четверка": астролог спрогнозировала, что будет с войной в 2023-мВидео

17:00

"Компромиссов в пользу убийц РФ не будет": в ОП поставили условие по завершению войныВидео

Реклама
16:44

"Это говорит алкоголь": Зеленский высмеял никчемные угрозы россиян из-за систем Patriot для УкраиныВидео

16:41

"Язык на клавиатуре перепутал?": Кадыров на китайском языке призвал мусульман воевать против НАТО

16:30

Вместо Арестовича: Люк Скайуокер из "Звездных войн" на английском озвучил сигналы воздушной тревогиВидео

15:58

"Империя начала слабеть": Папа Римский объяснил, почему Путин развязал войну против УкраиныВидео

15:52

"Обнял, как отец": Залужный осуществил мечту сына без вести пропавшего на войне военногоФото

15:49

Жена с детьми вернулись из Польши: ракета РФ убила молодую семью в Кривом РогеВидео

15:47

Путин приказывал Кадырову убить Зеленского - Wall Street JournalВидео

15:42

"Разговаривать с Россией надо": Зеленский прокомментировал возможность диалога с РФ и назвал цели ВСУВидео

15:10

Путин не поверил: Лукашенко притворился больным, чтобы сорвать визит диктатора РФ – СМИВидео

15:04

Виктор Павлик показал могилу покойного сына Павла - артист привез ему особый подарок

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Мода и красота
Модные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять