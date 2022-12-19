Атака дронов на столицу: в Киеве прогремела серия мощных взрывов - что известно

Рано утром в понедельник, 19 декабря, в Киеве прогремели взрывы. Перед этим в столице и области была объявлена воздушная тревога из-за атаки баражирующими боеприпасами "Шахид".
В Киевской городской военной администрации сообщили, что силам ПВО удалось сбить 9 вражеских дронов.
"В Киеве идет воздушная тревога. Враг атакует столицу боражирующими боеприпасами "Shahed". Работает ПВО. В настоящее время в воздушном пространстве Киева сбито уже 9 вражеских БПЛА", - говорится в сообщении.
По данным СМИ, в столице прогремели мощные взрывы около 04:28 часа утра, а также около пяти часов утра. Сообщается, что был "прилет".
В Сети появились фото пожара после одного из взрывов.
Сообщается также, что после взрыва в домах, которые находились в зоне ударной волны, разбились окна. Кроме того, в некоторых районах города погас свет.
Также Telegram-каналы писали о взрывах в Киевской области, "прилет"предварительно был в жилой дом.
Как писал Главред, ранее в ВСУ спрогнозировали, следует ли ожидать от РФ ракетных обстрелов на Новый год.
Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет устроить новую масштабную атаку на Украину в 2023 году.
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