Атака дронов на столицу: в Киеве прогремела серия мощных взрывов - что известно

Силам ПВО удалось сбить 9 вражеских дронов, но, по данным очевидцев, есть и "прилеты".

Рано утром 19 декабря в Киеве прогремели взрывы / Фото УНИАН, Telegram

Рано утром в понедельник, 19 декабря, в Киеве прогремели взрывы. Перед этим в столице и области была объявлена воздушная тревога из-за атаки баражирующими боеприпасами "Шахид".

В Киевской городской военной администрации сообщили, что силам ПВО удалось сбить 9 вражеских дронов.

"В Киеве идет воздушная тревога. Враг атакует столицу боражирующими боеприпасами "Shahed". Работает ПВО. В настоящее время в воздушном пространстве Киева сбито уже 9 вражеских БПЛА", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, в столице прогремели мощные взрывы около 04:28 часа утра, а также около пяти часов утра. Сообщается, что был "прилет".

В Сети появились фото пожара после одного из взрывов.

Взрыв и пожар в Киеве / Фото Telegram

Сообщается также, что после взрыва в домах, которые находились в зоне ударной волны, разбились окна. Кроме того, в некоторых районах города погас свет.

Также Telegram-каналы писали о взрывах в Киевской области, "прилет"предварительно был в жилой дом.

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