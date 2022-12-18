Президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор, Россия, хочет устроить новую масштабную атаку на Украину в 2023 году.

Россия хочет устроить новую масштабную атаку на Украину в 2023 году - Зеленский / https://ua.depositphotos.com

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет устроить новую масштабную атаку на Украину в 2023 году. Об этом он сказал в интервью французским каналам TF1 і LCI.

По его словам, официальный Киев прекрасно понимает, что россияне будут хотеть устроить новое наступление в следующем году.

Зеленский отметил, что страна-агрессор, РФ, одержима реваншистскими изделиями. И потому постоянно хочет атаковать и покорить Украину.

"Мы не будем говорить сейчас, способны ли они на это и способны ли мы отбить. Желание у них такое есть, это точно", — подытожил он.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал в интервью западному изданию Economist о том, что Россия может возобновить наступление в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем - в январе. При этом наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси. Также не исключают и южное направление.

"Мы сделали все расчеты - сколько нам нужно танков, артиллерии и так далее, и так далее. Это то, на чем сейчас нужно всем сконцентрироваться. Пусть простят меня солдаты в окопах, но сейчас важнее сосредоточиться на накоплении ресурсов для более длительных и тяжелых боев, которые могут начаться в следующем году", - заметил Залужный.

До того стало известно, что российские захватчики, которые находятся в Беларуси под видом учений, перебрасывают свою военную технику ближе к границе с Украиной. Техника движется в район Брестского полигона.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что маневрами белорусских войск Россия пытается отвлечь Украину и заставить ее держать часть войск возле северной границы и не перебрасывать на другие направления. А тем временем российские оккупанты попытаются вновь пойти в крупное наступление в период с середины декабря 2022 года до конца февраля 2023 года.

Как отметил помощник командующего Объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин, РФ не сможет накопить в достаточном количестве силы и средства для организации нового наступления с территории Беларуси. Однако весной 2023 года вероятность нападения может серьезно возрасти.

Другие новости: