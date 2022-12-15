Повторное наступление на Киев и мобилизация: самое важное из интервью Залужного

Сейчас важной задачей для ВСУ, является подготовка к возможному наступлению РФ в феврале, чтобы продолжать войну, сказал Залужный.

Валерий Залужный / Офис президента

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал о ситуации на фронте, новой мобилизации и повторном наступлении на Киев.

В интервью Economist Залужный заявил, что российская армия около четырех лет собирала ресурсы для войны против Украины. Однако они исчерпали их, не добившись практически никакого результата.

"По моим подсчетам, должно быть, года за три с половиной-четыре они их (ресурсы - ред.) интенсивно собирали: людей, технику, боеприпасы. Я думаю, что у них было ресурсов на три месяца, чтобы достичь своих целей", - отметил он.

Залужный подчеркнул, что оккупанты исчерпали эти ресурсы и растратили свой потенциал, не добившись практически никакого результата. И это свидетельствует о том, что план был выбран неверно.

По словам главнокомандующего ВСУ, сейчас России приходится думать о том, как выйти из этой ситуации.

"Пауза" на войне

Залужный отмечает, что на данный момент российская армия пытается всеми силами поставит войну в Украине "на паузу". Чтобы добиться этого, оккупанты обстреливают мирное население и растянули линию фронта, чтобы изнурить ВСУ, но эти способы не решают их главной стратегической проблемы.

"Они хотели взять Киев. В военном отношении это было правильное решение — самый простой способ достичь своей цели. Я бы сделал то же самое. Я хорошо знаю Герасимова (главу Вооруженных сил России, - ред..) (не лично, конечно). Для него не было выхода. Он сосредоточился на Донбассе, чтобы сохранить оставшиеся ресурсы. На сегодняшний день ситуация на Донбассе непростая. Но стратегически это безвыходная ситуация для российской армии", - сказал он.

Мобилизация

"У нас достаточно людей, и я четко вижу, что у меня есть. У меня достаточно. Мне не нужно еще сотни тысяч. Нам нужны танки, нам нужны бронетранспортеры, нам нужны БМП. И нам нужны боеприпасы..." - подчеркнул главнокомандующий.

Повторное наступление

Валерий Залужный в интервью также заявил, что Украина мониторит ситуацию вокруг фронта и подготовки России к повторному наступлению с помощью партнеров.

По словам главнокомандующего ВСУ, Россия может возобновить наступление в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем - в январе. При этом наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси. Также не исключают и южное направление.

"Мы сделали все расчеты - сколько нам нужно танков, артиллерии и так далее, и так далее. Это то, на чем сейчас нужно всем сконцентрироваться. Пусть простят меня солдаты в окопах, но сейчас важнее сосредоточиться на накоплении ресурсов для более длительных и тяжелых боев, которые могут начаться в следующем году", - заметил Залужный.

Залужный отметил, что несмотря на плохое оснащение, дополнительная живая сила России создает для ВСУ проблему. Согласно оценкам, сейчас враг имеет в резерве около 1,2-1,5 млн человек.

"Россияне готовят около 200 тысяч новых солдат. Я не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев", - отметил Залужный.

Угроза вторжения войск Беларуси

Напомним, накануне стало известно, что российские захватчики, которые находятся в Беларуси под видом учений, перебрасывают свою военную технику ближе к границе с Украиной. Техника движется в район Брестского полигона.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что маневрами белорусских войск Россия пытается отвлечь Украину и заставить ее держать часть войск возле северной границы и не перебрасывать на другие направления. А тем временем российские оккупанты попытаются вновь пойти в крупное наступление в период с середины декабря 2022 года до конца февраля 2023 года.

Как отметил помощник командующего Объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин, РФ не сможет накопить в достаточном количестве силы и средства для организации нового наступления с территории Беларуси. Однако весной 2023 года вероятность нападения может серьезно возрасти.

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