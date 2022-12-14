"Войсками в Беларуси нас отвлекают": Арестович заявил, что РФ готовится к масштабному наступлению

Захватчики могут пойти в новое крупное наступление с середины декабря 2022 года до конца февраля 2023 года.

Арестович заявил, что Россия готовится к масштабному наступлению/ УНИАН, Минобороны РФ

Российские оккупанты попытаются вновь пойти в большое наступление в период с середины декабря 2022 года до конца февраля 2023 года. Захватчики попытаются достичь хоть каких-то результатов на фронте, чтобы потом показать их российскому диктатору Владимиру Путину к "годовщине" начала войны.

Армия РФ попытается перехватить инициативу на фронте и прорваться в нескольких местах. Об этом рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным.

"По моему мнению, с середины декабря до конца февраля следует ожидать, что они будут предпринимать серьезные усилия по перехвату инициативы на фронте. Когда они наступают, а мы обороняемся. Они попытаются прорваться в некоторых местах, захватить, отбить. И это будет достаточно долго, потому что у них нет достаточно средств, чтобы это сделать быстро. Они будут давить, так как это делают сейчас в Бахмуте", – рассказал Арестович.

Маневры российских войск в Беларуси советник председателя ОП назвал отвлекающими действиями. РФ пытается таким образом сдержать часть украинских войск на севере нашего государства, чтобы Украина не могла перебросить их на другие направления.

"Беларусь сейчас – отвлекающий направление для нас. Идет активная информационная операция и передвижения минимального количества войск возле северных границ Украины", – отмечает Арестович.

В то же время он отметил, что мечты РФ провести повторное крупное наступление могут так и остаться нереализованными.

Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечал, что частота российских ракетных ударов по Украине значительно уменьшится. Всё из-за взрывов на аэродромах в РФ, где были серьезно повреждены вражеские самолеты.

Напомним, ранее представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты пытаются любой ценой захватить новые территории. На востоке враг поменял тактику и хочет прорвать линию обороны украинских защитников.

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