"Света станет больше": украинцам сообщили хорошие новости по ситуации с энергетикой

Гендиректор YASNO сообщил, что в Украине заработали дополнительные мощности генерации электроэнергии.

Украинцам сообщили хорошие новости по ситуации с энергетикой / УНИАН, Википедия

В Киеве сократилось ограничение электроэнергии, однако ситуация все равно еще остается сложной. Украина совокупно получила еще 1000МВт благодаря подключению дополнительных мощностей генерации. Об этом сообщил гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко в Facebook.

"Сегодня Киев чувствует себя лучше, чем вчера. Ограничения сократились, но ситуация все равно сложная. Хорошая новость - подключены дополнительные мощности генерации, Украина совокупно получила +1000МВт. Но сказать, как это повлияет на столицу, пока не могу. Потому что фактически эту мощность должны распределить на все регионы", - написал Коваленко.

По его словам, эта "тысяча поможет с пониманием графиков". Особенно с вопросом, есть ли свет в "серой" зоне.

"Да, во время светло-серой зоны, которая в графике обозначает время возможных отключений, свет есть. И я уверен, что благодаря сегодняшнему росту света станет больше", - отметил гендиректор YASNO.

Также Коваленко пояснил, что несмотря на рост генерации электроэнергии, ситуация не улучшается из-за поврежденных сетей.

"Генерация растет, но еще не до такого уровня, как была до обстрелов. Но даже если бы она была полноценной, ее не смогли бы передать из-за повреждения сетей. Сети ремонтируются, но это требует времени", - добавил он.

Отключение света в Украине

Недавно генеральный директор компании-поставщика YASNO Сергей Коваленко спрогнозировал сроки отключений электроэнергии в Украине в связи с ракетными ударами РФ по гражданской инфраструктуре. По его словам, Украина сможет отказаться от отключений по графикам не раньше конца марта.

Ранее исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в столице продолжительность отключений света может значительно увеличиться. Это связано с наступлением холодов. По его словам, каждые 5-7 градусов снижение температуры – это 10% потребления по территории Украины в среднем. Ограничения электропотребления в столице с похолоданием могут увеличиться, если пропускная способность сетей, по которым электроэнергия поступает в столицу, останется на таком же уровне, как сейчас.

Как отметил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, если зимой сильные морозы совпадут с российскими ракетными атаками на украинскую инфраструктуру, то электроэнергию могут отключать на 10-12 часов.

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