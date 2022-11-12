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Без света от 6 до 7 часов: в Киеве увеличивают продолжительность отключения электроэнергии

12 ноября 2022, 19:45

ДТЭК будет искать пути, как без перегрузки энергосистемы давать электроэнергию максимально часто.

Свет, отключение света, линии электропередачи
Отключение света / УНИАН, Википедия

В столице продолжительность отключений света может значительно увеличиться. Как заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, это связано с наступлением холодов.

По его словам, каждые 5-7 градусов понижение температуры – это 10% потребления по территории Украины в среднем.

Ограничения электропотребления в столице с похолоданием могут увеличиться, если пропускная способность сетей, по которым электроэнергия поступает в столицу, останется на таком же уровне, как сейчас.

"У нас, когда будет снижаться температура, потребление будет увеличиваться. Где-то каждые 5-7 градусов снижение температуры – это 10% потребления по территории Украины в среднем", – пояснил он.

В то же время чиновник отметил, что периоды отключения электроэнергии могут увеличиться в том случае, если специалисты ДТЭК не успеют отремонтировать и увеличить объем электроэнергии, которую можно подать в Киев.

"Но я сейчас не готов говорить, что это будет — 6 или 7 часов, или в 4 часа мы сможем уложиться", - уточнил он.

Сахарук добавил, что ДТЭК будет искать пути, как без перегрузки энергосистемы давать электроэнергию максимально часто, чтобы интервалы без света становились короче даже с наступлением морозов.

"Главное, что нагрузка будет больше и дефицит будет расти. Поэтому здесь нужно будет искать пути, каким образом с одной стороны не сделать так, чтобы вообще не было света, с другой — не разрушить энергосистему из-за перегрузки", — акцентировал он.

Дмитрий Сахарук отметил, что если "Укрэнерго" будет увеличивать возможность электроэнергии, которая будет передаваться в Киев, то ДТЭК будет пытаться уменьшить промежутки времени, в течение которых люди будут оставаться без света.

Отключения абонентов в Украине

Ранее в ресурсоснабжающей организации YASNO объясняли, что отключение электроэнергии в Украине с недавних пор четко подразделяются на два типа – аварийные и стабилизационные. Аварийные применяются, если из-за обстрелов российскими оккупантами оказались повреждены или уничтожены объекты энергетической инфраструктуры. Такие отключения могут продолжаться часами напролет.

Стабилизационные используют, когда нужно срочно сбалансировать нюансы работы энергосетей. Такие команды могут давать только сотрудники НЭК "Укрэнерго". Они отслеживают, когда объем генерации электроэнергии становится меньше объема потребления.

При этом президент Украины Владимир Зеленский призвал к справедливым отключениям. Он обратился к энергокомпаниям и призвал их проводить стабилизационные отключения электроэнергии предсказуемо и справедливо. По его словам, это неправильно, если кто-то без света по 10 часов, а через дорогу всё подключено вместе с уличным освещением.

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