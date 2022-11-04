"Кто-то без света по 10 часов, а через дорогу все светится": Зеленский призвал к справедливым отключениям

Зеленский призвал к справедливым отключениям/ Офис президента Украины, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к энергокомпаниям и призвал их проводить стабилизационные отключения электроэнергии предсказуемо и справедливо.

Он отметил, что гражданам нужно разъяснять, почему отключения происходят именно так, а не иначе. Об этом президент сказал в вечернем видеообращении 3 ноября.

"Обращаюсь к энергокомпаниям – специально публично, чтобы это все услышали. Пожалуйста, активнее разъясняйте людям, когда и почему вы отключаете ту или иную улицу, тот или другой район. Сейчас время именно таких микрокоммуникаций. Люди имеют право знать", – подчеркнул Зеленский.

Глава Украинского государства призвал энергокомпании быстрее реагировать, если поступают обращения от граждан о несправедливости в отключениях света. Также он отметил, что в этом вопросе энергетические компании должны сотрудничать с местными властями.

"Если кто-то без света по восемь или десять часов, а через дорогу подключено всё вместе с уличным освещением, то это однозначно несправедливо. Надо делать всё, чтобы отключения были предсказуемыми и вполне понятными для потребителей", – заявил президент Украины.

Также он добавил, что Россия бьет по энергетическим объектам из-за своей слабости и неспособности победить украинскую армию на поле боя. Таким образом российские оккупанты пытаются ударить по духу украинцев, сломить их сопротивление и их самих.

"Верю, что это России не удастся", – подчеркнул президент.

Отключение света в Украине

Ранее в ресурсоснабжающей организации YASNO объясняли, что отключение электроэнергии в Украине с недавних пор четко делятся на два типа – аварийные и стабилизационные. Аварийные применяются, если из-за обстрелов российскими оккупантами оказались повреждены или уничтожены объекты энергетической инфраструктуры. Такие отключения могут продолжаться часами напролет.

Стабилизационные используют, когда нужно срочно сбалансировать нюансы работы энергосетей. Такие команды могут давать только сотрудники НЭК "Укрэнерго". Они отслеживают, когда объем генерации электроэнергии становится меньше объема потребления.

В Укрэнерго объяснили, почему у одних украинцев долго нет электроэнергии, а у других ее совсем не выключают. Член правления компании Алексей Брехт отмечает, что диспетчеры ориентируются не на конкретные дома, а следят за превышением потребления на каждой сети. Также он рассказал, что в крупных городах есть жилые дома, в которых потребители запитаны от той же линии, что и больницы, школы, водоканалы или стратегические объекты. А такие объекты нельзя отключать от электроэнергии.

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