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График отключения света 4 ноября: где в Украине будут отключать электроэнергию

4 ноября 2022, 00:01

Графики отключений света с 07:00 до 22:00 будут введены в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях, а также в Киеве.

Свет, отключение света, линии электропередачи
Отключение света / УНИАН, Википедия

В 10 областях Украины в пятницу, 4 ноября, будут применены плановые отключения света.

Как сообщает Укрэнерго в Facebook, это необходимо для того, чтобы уменьшить нагрузку на электросети.

По данным компании, графики почасовых отключений в будут действовать с 00:00 до 24:00 в таких областях:

  • Днепропетровской,
  • Кировоградской,
  • Запорожской,
  • Сумской,
  • Харьковской,
  • Полтавской.

При этом графики отключений света с 07:00 до 22:00 будут введены в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях, а также в Киеве.

"Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, которая увеличилась из-за повреждений от вражеских обстрелов и сезонного снижения температуры", - отмечают в "Укрэнерго".

Графики можно найти на сайтах облэнерго:

Отключение света в Украине

Ранее в ресурсоснабжающей организации YASNO объясняли, что отключение электроэнергии в Украине с недавних пор инженеры четко делятся на два типа – аварийные и стабилизационные. Аварийные применяются, если из-за обстрелов российскими оккупантами оказались повреждены или уничтожены объекты энергетической инфраструктуры. Такие отключения могут продолжаться часами напролет.

Стабилизационные используют, когда нужно срочно сбалансировать нюансы работы энергосетей. Такие команды могут давать только сотрудники НЭК "Укрэнерго". Они отслеживают, когда объем генерации электроэнергии становится меньше объема потребления.

В Укрэнерго объяснили, почему у одних украинцев долго нет электроэнергии, а у других ее совсем не выключают. Член правления компании Алексей Брехт отмечает, что диспетчеры ориентируются не на конкретные дома, а следят за превышением потребления на каждой сети. Также он рассказал, что в крупных городах есть жилые дома, в которых потребители запитаны от той же линии, что и больницы, школы, водоканалы или стратегические объекты. А такие объекты нельзя отключать от электроэнергии.

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