В трех областях будут аварийно выключать свет: в Укрэнерго рассказали, где не будет электричества

В трех областях будут аварийно выключать свет/ УНИАН

В Украине в четверг, 3 ноября, продолжатся отключения электроэнергии в ряде областей. При этом будет применяться как аварийное, так и почасовое выключение света.

Об этом рассказали в НЭК "Укрэнерго". Отмечается, что диспетчерский центр компании уже предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения.

Где будут аварийно отключать свет

Графики аварийного отключения света (ГАО) продолжат действовать в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

Отмечается, что ограничения, которые будут применяться, будут касаться всех категорий потребителей.

Где свет будут отключать по графику

Графики почасовых отключений света (ГПО) будут действовать для потребителей в городе Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях

"В этом формате предоставить информацию относительно сроков отключений именно вашей улицы или района – обязанность местного оператора распределительных сетей (облэнерго) ", – отмечают в "Укрэнерго".

Отключение света в Украине

Ранее в ресурсоснабжающей организации YASNO объясняли, что отключение электроэнергии в Украине с недавних пор инженеры четко делятся на два типа – аварийные и стабилизационные. Аварийные применяются, если из-за обстрелов российскими оккупантами оказались повреждены или уничтожены объекты энергетической инфраструктуры. Такие отключения могут продолжаться часами напролет.

Стабилизационные используют, когда нужно срочно сбалансировать нюансы работы энергосетей. Такие команды могут давать только сотрудники НЭК "Укрэнерго". Они отслеживают, когда объем генерации электроэнергии становится меньше объема потребления.

В Укрэнерго объяснили, почему у одних украинцев долго нет электроэнергии, а у других ее совсем не выключают. Член правления компании Алексей Брехт отмечает, что диспетчеры ориентируются не на конкретные дома, а следят за превышением потребления на каждой сети. Также он рассказал, что в крупных городах есть жилые дома, в которых потребители запитаны от той же линии, что и больницы, школы, водоканалы или стратегические объекты. А такие объекты нельзя отключать от электроэнергии.

Читайте также: