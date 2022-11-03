"Россия любит воевать зимой": эксперт назвал 3 важнейших фактора войны в ближайшие месяцы

Эксперт назвал 3 важнейших фактора войны в ближайшие месяцы/ 10-я горно-штурмовая бригада, УНИАН

Российские оккупанты намеренно затягивают войну к зиме. Россия любит воевать зимой, ведь тогда военные действия существенно меняются.

Об этом рассказал экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Волошин в интервью "Обозревателю". Он отметил, что сейчас есть три важнейших фактора, которые могут повлиять на ход войны в ближайшие месяцы.

Первый нюанс заключается в том, что РФ боится потерять плацдарм на правом берегу Днепра. Поэтому страна-агрессор стягивает туда самые боеспособные части. Сейчас там находятся не менее 40 тысяч военнослужащих.

Вторая особенность – это риск нападения на Украину из Беларуси. Там Россия сосредоточила очень много средств и сил. Учитывая не только российское войско, но и потенциально опасное белорусское войско, на территории РФ сконцентрирована достаточно сильная группировка войск. Такими силами Россия может попытаться перерезать Украине пути сообщения с Западом.

Почему Россия хочет воевать зимой

Третий фактор – это переход войны в зиму. Переход на зимние условия серьезно повлияет на ведение боевых действий.

"Потому что ведение боевых действий зимой, в холодное время года – это совсем не то же самое, когда тепло, когда свет, когда световой день длиннее. И самое главное – это палитра театра боевых действий, только три цвета – черный, белый и серый. Не будет такого многообразия цветов. Зимой будет дальше видно, потому что не будет "зеленки". Негде прятаться. Кроме того, это холод", – отмечает военный эксперт.

Однако Россия любит воевать зимой. И это одна из причин, почему страна-агрессор затягивает боевые действия до этого времени года.

Напомним, белорусский аналитик оценил, пойдут ли в атаку войска РФ с севера. Несмотря на все опасения относительно возможного повторного наступления на Украину российских войск со стороны Беларуси, военная техника РФ в последнее время движется с территории РБ, а не туда. Поэтому угрозы нового наступления с севера могут быть фейком, отмечает Вадим Можейко.

Ранее заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр заявила, что Вооруженные силы сейчас закрепляются на уже освобожденных от российских оккупантов территориях и готовятся к новому наступлению и освобождению захваченных городов. Украина не сдаст ни одного сантиметра земли.

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