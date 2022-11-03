"Путин будет стараться положить нашу энергетику": Жданов объяснил, что может спасти Украину

Олег Жданов рассказал, как сохранить украинскую энергетику / Reuters, Главред

Последствия ударов России по объектам энергетической инфраструктуры Украины удастся минимизировать, если Запад как можно быстрее предоставит нашей стране необходимые противовоздушные и противоракетные системы. Об этом заявил полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

"Естественно, Путин будет стараться как можно сильнее положить нашу энергетику. С другой стороны, мы будем пытаться ее сохранить. Я думаю, будем отбиваться. Это война. Каждый добивается своих целей любым путем", – сказал Жданов в интервью изданию Obozrevatel.

Если западные партнеры Украины смогут ускорить поставки противоракетных и противовоздушных систем, то наша страна будет "чувствовать себя более уверенно и пройдет эту зиму с наименьшими потерями".

"Если нет, то, конечно, нам будет тяжело. Будем сидеть на дровах и угле", - сказал Жданов.

В то же время Жданов подчеркнул, что на сегодняшний день Европа смогла успешно диверсифицировать поставки газа и полностью обеспечила себя на ближайший отопительный сезон, поэтому энергетический шантаж Кремля не заставит европейские правительства сократить военную помощь нашей стране.

Отключение света в Украине

Российские захватчики в понедельник, 31 октября, нанесли массированный ракетный удар по Украине. Было повреждено много энергообъектов в ряде областей. После этого абонентам в Киеве ввели новые графики отключения электроэнергии. При этом сообщалось, что в столице Украины возможны отключения электроэнергии абонентам сразу до трех раз в сутки. В среднем электроснабжение абонентам планируют отключать в промежутке до 4 часов.

В ДТЭК заявляли, что у украинских энергетиков закончилось оборудование для восстановления энергоинфраструктуры. Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. Новое оборудование необходимо покупать заграницей, стоит всё очень дорого. После этого глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что 12 стран согласились помочь с поставками в нашу страну необходимого оборудования для восстановления инфраструктуры после обстрелов со стороны РФ.

Позже в ДТЭК заявили, что энергетики вернули свет для потребителей и объектов водоканала в Киеве, которые с утра 31 октября были без электроснабжения из-за ракетного удара российских оккупантов.

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