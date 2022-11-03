ВСУ готовятся к новому наступлению: в Минобороны рассказали, где на фронте "горячее" всего

Украина не сдаст ни одного сантиметра земли / 93-я ОМБр Холодный Яр

Заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр заявила, что Вооруженные силы сейчас закрепляются на уже освобожденных от российских оккупантов территориях и готовятся к новому наступлению и освобождению захваченных городов. Украина не сдаст ни одного сантиметра земли.

"Если говорить в целом о ситуации на фронтах, то можно охарактеризовать это как подготовку к освобождению наших территорий и закреплению на территориях, которые мы уже освободили. Там продолжаются стабилизационные меры. Это очень серьезные меры сил обороны и сил безопасности. Поэтому сейчас фактически это основная задача", – сказала Маляр 3 ноября в эфире национального телемарафона.

По ее словам, самые жесткие бои продолжаются в Донецкой области, оккупанты пытаются выйти на административные границы региона. Идет сложная оборона.

Эпицентром боевых действий является Бахмут и Соледар – российские оккупанты осуществляют за сутки десятки атак, но ВСУ их отбивают.

"Там фактически происходит взаимное движение обеих сторон. Какие-то населенные пункты, если удается врагу там немного продвинуться вперед, то мгновенно реакция сил обороны Украины, и мы мгновенно возвращаем все территории", – сказала Маляр.

Ситуация в Бахмуте

Бахмут имеет очень выгодное расположение с военной точки зрения, поэтому российские оккупанты пытаются захватить город.

30 октября сообщалось, что в Бахмуте Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины прорвали оборону оккупантов РФ и продвинулись вперед.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские оккупанты уже 8 месяцев пытаются достичь результатов в Донецкой области и захватить город Бахмут. Они терроризируют мирных жителей и продолжат ежедневные обстрелы города. Однако ВСУ не уступают оккупантам.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы с полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

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