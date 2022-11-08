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Графики отключения будут другими: украинцам рассказали, как будут отключать свет

8 ноября 2022, 18:58

По его словам, самая сложная ситуация с точки зрения электроэнергии сейчас находится в трех регионах.

прилеты в Украине, Шмыгаль
Шмыгаль / Командование Воздушных Сил ВСУ, скриншот

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что энергетики работают над тем, чтобы в Украине постепенно сделать графики отключений электроэнергии более предсказуемыми для людей и бизнеса.

"Сейчас российские террористы сконцентрировались на уничтожении систем генерации и распределения электроэнергии. Поэтому, к сожалению, мы не можем исключать и последующих ударов по системам водо- и теплообеспечения", - заявил премьер.

Где самая сложная ситуация со светом

По его словам, самая сложная ситуация с точки зрения электроэнергии сейчас находится в:

  • Киеве,
  • Киевской,
  • Харьковской областях.

Российские террористические войска прицельно избивали по распределению в этих регионах, пытаясь уничтожить магистральные линии и подстанции.

"Сейчас энергетики работают над тем, чтобы постепенно сделать графики отключений более предсказуемыми для людей и бизнеса. Конечно, все мы должны понимать, что это возможно только при условии, что новых повреждений не будет. И все мы будем сознательно относиться к экономии потребления электроэнергии" , - добавил Шмыгаль.

Премьер заверил, что энергетики работают, силы противовоздушной обороны работают и делается все возможное, чтобы поскорее восстановить полноценную работу энергосистемы.

Отключения абонентов в Украине

Ранее в ресурсоснабжающей организации YASNO объясняли, что отключение электроэнергии в Украине с недавних пор четко подразделяются на два типа – аварийные и стабилизационные. Аварийные применяются, если из-за обстрелов российскими оккупантами оказались повреждены или уничтожены объекты энергетической инфраструктуры. Такие отключения могут продолжаться часами напролет.

Стабилизационные используют, когда нужно срочно сбалансировать нюансы работы энергосетей. Такие команды могут давать только сотрудники НЭК "Укрэнерго". Они отслеживают, когда объем генерации электроэнергии становится меньше объема потребления.

При этом резидент Украины Владимир Зеленский призвал к справедливым отключениям. Он обратился к энергокомпаниям и призвал их проводить стабилизационные отключения электроэнергии предсказуемо и справедливо. По его словам, это неправильно, если кто-то без света по 10 часов, а через дорогу всё подключено вместе с уличным освещением.

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