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Украинцы могут остаться без пенсий и зарплат: Шмыгаль раскрыл катастрофический сценарий

23 октября 2022, 17:53

Оборонный бюджет Украины составляет 60% государственных расходов, подчеркнул премьер-министр.

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Денис Шмыгаль рассказал о помощи Запада Украине / УНИАН

Украина уже исчерпала все возможности экономии, поэтому западная финансовая помощь является ключевым фактором поддержания экономики, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Для нас самое главное, чтобы они (деньги западных партнеров, - ред.) пришли как можно быстрее. Нам это нужно для того, чтобы наша финансовая система выжила. Станет ли это кредитом или грантом, менее важно. Мы уже исчерпали все возможности экономии", - подчеркнул он в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Премьер отметил, что оборонный бюджет Украины составляет 60% государственных расходов, поэтому западная финансовая помощь идет на социальные потребности.

"Если говорить о крайне негативном сценарии, то мы уже не смогли бы платить ни зарплаты, ни пенсии (без помощи Запада, - ред.)", - уточнил он.

Шмыгаль добавил, что Украина получает огромную поддержку от партнеров - на первом месте США, на втором - Евросоюз. Германия находится на передовой финансовой помощи, однако 3 млрд евро из обещанного европейского пакета в 9 млрд заблокированы в том числе потому, что Берлин предлагает предоставить эти средства в виде грантов, а не кредитов.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что ущерб, понесенный Украиной из-за развязанной Россией войны, уже в 1,6 раз превысил ВВП нашей страны за прошлый год.

"Ситуация с убытками зафиксирована по состоянию на июнь. Потребность в средствах, согласно этому отчету, 349 млрд долларов, почти 350 млрд. Конечно, эта сумма больше, чем целое ВВП нашего государства за прошлый год. В 1,6 раза больше суммы, чем ВВП", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что в первую очередь финансовые ресурсы нужны для быстрого восстановления, социальной и критической инфраструктуры, а также для подготовки к зиме.

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