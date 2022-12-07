"Крупнейшие атаки в истории": в Укрэнерго заявили, что энергосистеме нанесен огромный ущерб

Украина испытывает большой дефицит генерирующих мощностей. Особенно он ощутим в первые четыре дня после массированных атак.

Россияне запустили по украинской энергосистеме более 1000 ракет / УНИАН

Российские оккупанты выпустили по критической инфраструктуре Украины более 1000 ракет и снарядов, в результате чего энергосистеме нанесен большой ущерб. Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы уже пережили массированные атаки агрессора. Эти атаки являются самым большим ударом по электросети, который когда-либо видело человечество. Более 1000 снарядов и ракет было выпущено по электрообъектам и линиям, в том числе по подстанциям. К сожалению, эти атаки нанесли большой ущерб Украине и нашей системе", - сказал Кудрицький.

По его словам, Украина все еще испытывает большой дефицит генерирующих мощностей. Особенно он ощутим в первые четыре дня после массированных атак.

"В мире нет большого запаса сложного электрического оборудования. Мы ищем различные типы оборудования во всем мире, на каждом континенте, и мы проводим переговоры с сотнями компаний во всем мире, чтобы как можно быстрее нам было доставлено все, что доступно", - рассказал глава НЭК.

Кудрицький подчеркнул, что несмотря на дефицит электроэнергии, "система все еще работает, она интегрирована, не развалилась и не разобщена".

Отключение света в Украине

Недавно генеральный директор компании-поставщика YASNO Сергей Коваленко спрогнозировал сроки отключений электроэнергии в Украине в связи с ракетными ударами РФ по гражданской инфраструктуре. По его словам, Украина сможет отказаться от отключений по графикам не раньше конца марта.

Ранее исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в столице продолжительность отключений света может значительно увеличиться. Это связано с наступлением холодов. По его словам, каждые 5-7 градусов снижение температуры – это 10% потребления по территории Украины в среднем. Ограничения электропотребления в столице с похолоданием могут увеличиться, если пропускная способность сетей, по которым электроэнергия поступает в столицу, останется на таком же уровне, как сейчас.

Как отметил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, если зимой сильные морозы совпадут с российскими ракетными атаками на украинскую инфраструктуру, то электроэнергию могут отключать на 10-12 часов.

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