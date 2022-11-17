Зимой могут отключать свет на 10-12 часов: нардеп назвал условия для самого плохого сценария

Похолодание увеличивает потребление электроэнергии / Коллаж УНИАН, Википедия

Если зимой сильные морозы совпадут с российскими ракетными атаками на украинскую инфраструктуру, то электроэнергию могут отключать на 10-12 часов. Но энергетики работают над тем, чтобы отключение света составляло всего по несколько часов утром и вечером. Об этом рассказал нардеп, глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

По его словам, в Украину идет похолодание, в последующие дни будет мороз.

"Это увеличивает потребление электроэнергии, и в такой ситуации энергосистеме работать еще труднее. Когда есть пик (потребления электроэнергии, – ред.) с пяти часов вечера и до десяти часов вечера, то стоит в такой период времени экономить или потребление перенести в ночь. Это немного поможет и это уменьшает нагрузку на энергосистему", – сказал Герус в интервью ТСН.

Он добавил, что сейчас в Украине стараются максимально восстановить те подстанции, которые перестали работать в результате ракетных обстрелов.

"Тогда можно будет эти периоды, когда морозная погода, прожить так, чтобы отключения все же были не по 10-12 часов, а несколько часов утром, несколько часов вечером. Сейчас работа над этим продолжается", – сообщил нардеп.

Тем не менее в зависимости от температуры воздуха сценарии могут быть разные.

"Когда температура – 2-3 градуса мороза, это может быть один сценарий. А когда температура – 10-15 градусов мороза плюс есть еще ракетные обстрелы… Скажем так, если будет развиваться отрицательный сценарий – когда будут большие морозы и будут дополнительные обстрелы – то, возможно, такие отключения и могут достичь 10 часов", - сказал глава энергетического комитета парламента.

Отключение света в Украине

В столице продолжительность отключений света может значительно увеличиться. Как заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, это связано с наступлением холодов. По его словам, каждые 5-7 градусов снижение температуры – это 10% потребления по территории Украины в среднем. Ограничения электропотребления в столице с похолоданием могут увеличиться, если пропускная способность сетей, по которым электроэнергия поступает в столицу, останется на таком же уровне, как сейчас.

Также ранее Сахарук отмечал, что в Украине невозможно отремонтировать и "вернуть в строй" всю поврежденную энергетическую инфраструктуру за две недели. За это время возможно только улучшение. Но украинцам в ближайшее время не стоит рассчитывать, что ситуация со светом будет такая, как до обстрелов российскими оккупантами.

Напомним, полный блэкаут в Киеве – один из худших сценариев, если государство-террорист продолжит наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, заявил советник мэра Киева Владимир Бондаренко. В таком случае в городе может не быть электроэнергии в течение нескольких суток.

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