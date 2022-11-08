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"Сутки-двое без электроэнергии": в Киеве раскрыли худший сценарий блэкаута и эвакуации

8 ноября 2022, 17:30

В Киеве не исключен сценарий отсутствия электроэнергии на протяжении нескольких суток, рассказал Владимир Бондаренко.

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В Киеве не исключили блэкаут и эвакуацию / УНИАН

Полный блэкаут в Киеве – один из самых плохих сценариев, если государство-террорист продолжит наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, заявил советник мэра Киева Владимир Бондаренко.

"Один из самых плохих сценариев – тот, при котором в городе может не быть электроэнергии на протяжении нескольких суток, давайте говорить честно", — подчеркнул он в интервью Currenttime.

Советник мэра Киева отметил, что город сейчас не рассматривает сценарий эвакуации как базовый, однако максимально готовится к проведению отопительного сезона в таких условиях.

"Но, конечно, в самом худшем сценарии мы не можем гарантировать отсутствие блэкаута, то есть отсутствие электроэнергии и сопутствующих услуг в течение нескольких суток", — сказал он.

Отвечая на вопрос о самом худшем сценарии эвакуации в результате отсутствия электроснабжения, советник мэра Киева уточнил: "Будет зависеть от того, насколько быстро энергетические компании совместно с государственной, местной властью смогут устранить аварийную ситуацию. Может быть, объект подлежит ремонту, может быть, не подлежит. Будем исходить из погодных условий, количества населения".

"Самое главное по вопросу эвакуации: если сможем подготовиться и сутки-двое или большее переждать без электроэнергии, то это означает, что страна-террорист просто не достигнет поставленной цели. На самом деле, его основная цель – паника, массовая паника среди гражданского населения", – добавил Бондаренко.

Отключения абонентов в Украине

Ранее в ресурсоснабжающей организации YASNO объясняли, что отключение электроэнергии в Украине с недавних пор четко подразделяются на два типа – аварийные и стабилизационные. Аварийные применяются, если из-за обстрелов российскими оккупантами оказались повреждены или уничтожены объекты энергетической инфраструктуры. Такие отключения могут продолжаться часами напролет.

Стабилизационные используют, когда нужно срочно сбалансировать нюансы работы энергосетей. Такие команды могут давать только сотрудники НЭК "Укрэнерго". Они отслеживают, когда объем генерации электроэнергии становится меньше объема потребления.

При этом резидент Украины Владимир Зеленский призвал к справедливым отключениям. Он обратился к энергокомпаниям и призвал их проводить стабилизационные отключения электроэнергии предсказуемо и справедливо. По его словам, это неправильно, если кто-то без света по 10 часов, а через дорогу всё подключено вместе с уличным освещением.

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