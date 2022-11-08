"За две недели энергообъекты не восстановим": в ДТЭК заявили, что ситуация со светом улучшится не скоро

В ДТЭК заявили, что ситуация со светом улучшится не скоро/ УНИАН, ДТЭК

В Украине невозможно отремонтировать и "вернуть в строй" всю поврежденную энергетическую инфраструктуру за две недели.

За это время возможно только улучшение. Но украинцам в ближайшее время не стоит рассчитывать, что ситуация со светом будет такая, как до обстрелов российскими оккупантами. Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире "Эспрессо".

"Две недели на восстановление – это очень оптимистичный прогноз. У нас 40% инфраструктуры повреждено и их нельзя за две недели восстановить. Возможно частичное улучшение, но мы точно не будем жить так, как до начала обстрелов. По-другому не может быть", – отмечает Сахарук.

Как защитить энергообъекты от атак РФ

Исполнительный директор ДТЭК рассказал, что объекты гражданской инфраструктуры в Украине не предназначены для того, чтобы выдерживать удары по ним ракетами. Вследствие таких ударов оборудование разрывается на куски.

Когда же россияне запускают по 4-8 ракет, украинские военные не могут их так быстро сбить.

Поэтому сейчас для защиты энергетических объектов очень важны три шага, говорит Сахарук:

продолжать наращивать силы ПВО,

обеспечивать гражданскую защиту оборудования от обломков и взрывной волны,

создать эффективную систему управления по ликвидации последствий обстрелов и поддержке энергетики.

Последний пункт важен для того, чтобы в случае необходимости можно было быстро создавать резерв, предоставлять нужные средства и расставлять приоритеты, говорит исполнительный директор ДТЭК.

"Некоторые подстанции можно быстро запитать и с большим эффектом, некоторые – с меньшим эффектом. Нужна вертикаль власти, которая принимает решения сегодня, чтобы получить результат уже завтра. С третьим есть большие проблемы", – отмечает Сахарук.

Когда может улучшиться ситуация со светом

Ранее Сахарук отмечал, что если РФ не будет наносить повторных обстрелов по украинской инфраструктуре, то отключение света в Киеве могут отменить примерно в течение двух недель. К этому энергетики должны починить линии для передачи электроэнергии в Киев из других регионов Украины или добавить генерирующие мощности.

Напомним, полный блэкаут в Киеве – один из худших сценариев, если государство-террорист продолжит наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, заявил советник мэра Киева Владимир Бондаренко. В таком случае в городе может не быть электроэнергии в течение нескольких суток.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко пояснил, что Украине понадобится от трех до пяти недель для того, чтобы вернуть более-менее привычный уровень электроснабжения. Это произойдет при отсутствии новых атак со стороны российских оккупантов.

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