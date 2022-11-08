Украине нужно 3-5 недель для восстановления нормального электроснабжения, но есть условие - энергетик

Атакам ракет и дронов подверглись 160 объектов украинской энергетики / Фото УНИАН

Украине понадобится от трех до пяти недель для того, чтобы вернуть более или менее привычный уровень электроснабжения. Это произойдет при отсутствии новых атак со стороны российских оккупантов. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Фактам.

По его словам, атакам ракет и дронов подверглись 160 объектов украинской энергетики.

"Чтобы при отсутствии новых атак вернуть более или менее привычный уровень электроснабжения, нужно от 3 до 5 недель", - сказал Харченко.

Он подчеркнул, что в Украине достаточно ремонтных бригад и специалистов, чтобы максимально быстро проводить ремонтные и возобновляемые работы. Но есть определенный дефицит оборудования. Ведется интенсивный диалог с партнерами из Европы и США, которые могут в кратчайшие сроки поделиться с нами оборудованием. Такие поставки уже ведутся.

Когда графики отключений электроэнергии будут совпадать с заявленными

На этот вопрос директор Центра исследований энергетики ответил иронично.

"Это станет возможным, если будем знать точное расписание ракетных и дроновых атак врага на нашу электросеть и информацию о том, какой будет эффективность этих атак. Поверьте, энергетики больше, чем кто-либо, являются сторонниками максимально точного соблюдения расписаний", - сказал он.

Грозит ли Киеву блэкаут?

Харченко отказался комментировать возможность блекаута в Киеве. По его словам, термин блекаут означает неуправляемые отключения, сейчас таких нет.

"Не вижу оснований и условий, чтобы без увеличения в 3 раза результативных атак врага по нашей энергетике произошел блекаут", — заявил специалист.

По его словам, энергетики Украины находят нестандартные решения, чтобы снабжать потребителей электроэнергией в нынешних сложных условиях — применяют резервные и нетипичные схемы питания. Этому способствует то, что электросеть страны объединена. Если бы этого не было, половина Украины сейчас была бы без света.

Отключение электроэнергии в Украине

В результате массированного ракетного удара РФ по объектам энергетической инфраструктуры в Украине отменены стабилизационные графики почасовых отключений электроэнергии, которые были введены в регионах.

В ресурсоснабжающей организации YASNO ранее уточнили, что инженеры отключение света в Украине делят на два типа – аварийные и стабилизационные. Аварийные применяются, когда инфраструктура повреждена, или уничтожена, из-за обстрела со стороны РФ. Они могут длиться неопределенное время. Стабилизационные отключения применяются, когда нужно сбалансировать работу энергосетей по указанию Укрэнерго.

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что из-за того, что российские оккупанты целенаправленно наносят сокрушительные удары по критической инфраструктуре Украины, Киев может полностью остаться без света, воды и связи.

"Я также обращаюсь к людям – на плохой сценарий, если в нас света и водоснабжения не будет, просчитать, если у вас есть родственники и знакомые в пригороде Киева, где есть отдельное водоснабжение, печь, тепло, чтобы временно там находиться – пожалуйста, договоритесь на случай плохого сценария, чтобы вы могли провести некоторое время у своих друзей или знакомых", - призвал Кличко.

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