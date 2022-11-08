УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украине нужно 3-5 недель для восстановления нормального электроснабжения, но есть условие - энергетик

8 ноября 2022, 13:18

Энергетики находят нестандартные решения, чтобы снабжать потребителей электроэнергией в нынешних условиях — применяют резервные и нетипичные схемы питания.

Электричество, электроэнергия, электросети
Атакам ракет и дронов подверглись 160 объектов украинской энергетики / Фото УНИАН

Украине понадобится от трех до пяти недель для того, чтобы вернуть более или менее привычный уровень электроснабжения. Это произойдет при отсутствии новых атак со стороны российских оккупантов. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Фактам.

По его словам, атакам ракет и дронов подверглись 160 объектов украинской энергетики.

"Чтобы при отсутствии новых атак вернуть более или менее привычный уровень электроснабжения, нужно от 3 до 5 недель", - сказал Харченко.

Он подчеркнул, что в Украине достаточно ремонтных бригад и специалистов, чтобы максимально быстро проводить ремонтные и возобновляемые работы. Но есть определенный дефицит оборудования. Ведется интенсивный диалог с партнерами из Европы и США, которые могут в кратчайшие сроки поделиться с нами оборудованием. Такие поставки уже ведутся.

Когда графики отключений электроэнергии будут совпадать с заявленными

На этот вопрос директор Центра исследований энергетики ответил иронично.

"Это станет возможным, если будем знать точное расписание ракетных и дроновых атак врага на нашу электросеть и информацию о том, какой будет эффективность этих атак. Поверьте, энергетики больше, чем кто-либо, являются сторонниками максимально точного соблюдения расписаний", - сказал он.

Грозит ли Киеву блэкаут?

Харченко отказался комментировать возможность блекаута в Киеве. По его словам, термин блекаут означает неуправляемые отключения, сейчас таких нет.

"Не вижу оснований и условий, чтобы без увеличения в 3 раза результативных атак врага по нашей энергетике произошел блекаут", — заявил специалист.

По его словам, энергетики Украины находят нестандартные решения, чтобы снабжать потребителей электроэнергией в нынешних сложных условиях — применяют резервные и нетипичные схемы питания. Этому способствует то, что электросеть страны объединена. Если бы этого не было, половина Украины сейчас была бы без света.

Отключение электроэнергии в Украине

В результате массированного ракетного удара РФ по объектам энергетической инфраструктуры в Украине отменены стабилизационные графики почасовых отключений электроэнергии, которые были введены в регионах.

В ресурсоснабжающей организации YASNO ранее уточнили, что инженеры отключение света в Украине делят на два типа – аварийные и стабилизационные. Аварийные применяются, когда инфраструктура повреждена, или уничтожена, из-за обстрела со стороны РФ. Они могут длиться неопределенное время. Стабилизационные отключения применяются, когда нужно сбалансировать работу энергосетей по указанию Укрэнерго.

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что из-за того, что российские оккупанты целенаправленно наносят сокрушительные удары по критической инфраструктуре Украины, Киев может полностью остаться без света, воды и связи.

"Я также обращаюсь к людям – на плохой сценарий, если в нас света и водоснабжения не будет, просчитать, если у вас есть родственники и знакомые в пригороде Киева, где есть отдельное водоснабжение, печь, тепло, чтобы временно там находиться – пожалуйста, договоритесь на случай плохого сценария, чтобы вы могли провести некоторое время у своих друзей или знакомых", - призвал Кличко.

Другие новости:

новости Киева война в Украине обстрелы ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:45

В Украине продляют военное положение и сроки мобилизации - предложение Зеленского

13:18

Украине нужно 3-5 недель для восстановления нормального электроснабжения, но есть условие - энергетик

13:08

"Условия РФ неприемлемы": у Зеленского ответили Макрону насчет переговоров с КремлемВидео

13:05

В Херсоне скоро произойдет "развязка событий": коллаборант Стремоусов сделал странное заявлениеВидео

12:44

Суд по лицензиям 1xBet будет проходить без слушаний: судья ОАСК рассмотрит дело единолично

Реклама
12:42

Не нужно срываться с места: эксперт объяснил, почему для эвакуации из Киева еще не время

12:37

РФ за два дня под Угледаром потеряла больше морпехов, чем за первую чеченскую войну — Forbes

12:25

"Мясорубка" под Сватово: ВСУ уничтожили сотни мобилизованных из РФ — журналистВидео

12:22

Зеленский примет участие в саммите Большой двадцатки

12:16

Капитан Красавчик: назван самый сексуальный мужчина 2022 года

12:09

Украина освободит Крым к лету: Ходжес рассказал, когда начнется операцияВидео

12:03

Как отстирать краску с одежды: 4 эффективных способа и основные правила

11:49

РФ может превратить города Украины в Алеппо: аналитики Британии заявили о риске "сирийского сценария"Видео

11:38

Телеканал 1+1 покажет документальный проект о восстановлении культурного наследия Украины

11:38

Нужно ли выкапывать георгины на зиму и как сохранить их до весны без погребаВидео

11:34

"Приходится экономить, мужу тяжело": самая богатая певица Украины Камалия пожаловалась на безденежьеВидео

11:32

Сидеть без света будут дольше: в 7 областях и в Киеве Укрэнерго применит аварийные отключенияВидео

11:32

Украину ждет смертельный удар до конца недели: гороскоп для городов и где ждать бедыВидео

10:57

Приютил и сделал предложение: пресс-секретарь президента Чехии женился на беженке из Украины

10:53

Почему хозяйки не выбрасывают упаковку от яиц: 5 способов применить ее с пользой

Реклама
10:41

Оккупанты находятся в ужасном положении на угледарском направлении - ISWВидео

10:31

"Колян Варвар": ВСУ ликвидировали российского чемпиона по рубке шашкой

10:24

Как отбелить пластик: 4 копеечных средства, которые действительно работают

09:55

Будут бежать на правый берег: возле Херсона оккупанты накапливают плавсредства - фото со спутника

09:16

"Боится пощечины": СМИ назвали причину, почему Путин может не приехать на саммит G-20

08:55

"Мрії" и реальность украинского оборонпромамнение

08:43

"Старичок в колготках": Киркоров опозорился перед казахами

08:36

Прикрывал штурм Змеиного: появились детали гибели легендарного летчика – зама командующего ВМСВидео

08:33

Путин все больше зависит от Пригожина и Кадырова - аналитики ISWВидео

08:30

Как быстро почистить орехи: хитрые способы, о которых мало кто знаетВидео

07:56

Немецкий рэпер-сепаратист лишился гражданства и просит политического убежища в любимой России

07:49

Коренной перелом в войне может произойти в феврале-марте 2023 года - АрестовичВидео

07:17

Служил в ВДВ 22 года: ВСУ ликвидировали известного в России оккупанта

07:16

Отключений электричества станет меньше: в Укрэнерго назвали срокиВидео

07:05

Зачем замачивать одежду в уксусе: устранит одни из самых сложных пятен

06:40

Макрон поддержал возобновление мирных переговоров между Украиной и РФ, но есть нюанс

06:00

Владимир Омельченко: Отключения света продлятся всю зиму, эвакуация Киева – это крайний случай

05:47

Без слез: как быстро нарезать лук и не расплакатьсяВидео

05:42

Принудить нас к переговорам с Путиным невозможномнение

05:15

Последнее тепло осени: украинцев предупредили о дубаке и назвали датыВидео

Реклама
04:39

Обычный лавровый лист заставит комнатные растения пышно цвести: как приготовить подкормку домаВидео

04:21

Как подготовить сад к зиме: полезные советы от опытных садоводов

04:14

"Боже, спаси нас": россияне в ауте от вида Волочковой в трусах и без лифчика

03:20

Обалденная закуска на Новый год 2023 из 3 ингредиентов: рецепт, который заменит селедку под шубойВидео

03:15

В российском обществе растет недовольство: Путина "уберут" свои же - ОгрызкоВидео

02:41

22-летняя дзюдоистка Дарья Белодед похвасталась своими "олимпийскими" бедрами в Дубае

02:10

Украину ждет последний теплый день в этом году: синоптик назвала датуВидео

01:35

Что делать, если вы застряли в лифте во время отключения электричества: алгоритм действийВидео

01:10

В Иране назревает раскол из-за поставок России дронов-камикадзе - The GuardianВидео

00:51

Приметы на 8 ноября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы год был богат для всей семьиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осень
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять