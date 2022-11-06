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Киев может полностью остаться без света, воды и связи: Кличко призвал горожан подготовиться

6 ноября 2022, 00:10

Кличко призвал киевлян иметь дома запас питьевой и технической воды, заряженные аккумуляторы, некоторый запас еды и теплые вещи.

Киев может полностью остаться без света, воды и связи: Кличко призвал горожан подготовиться
В Киеве планируют развернуть около тысячи пунктов обогрева / Facebook

Российские оккупанты целенаправленно наносят сокрушительные удары по критической инфраструктуре Украины. В связи с такими действиями россиян Киев может полностью остаться без света, воды и связи.

Об этом рассказал городской голова Киева Виталий Кличко в эфире национального телемарафона.

"Мы делаем все, чтобы этого (полного блэкаута, - Главред) не случилось. Но давайте будем откровенными, наши враги делают все для того, чтобы город был без тепла, электричества и водоснабжения, и чтобы мы все умерли. Мы не исключаем, мы просчитываем различные сценарии, чтобы выдержать и подготовиться", - заявил мэр.

Кличко призвал киевлян иметь дома запас питьевой и технической воды, заряженные аккумуляторы, некоторый запас еды и теплые вещи.

Также, по его словам, в Киеве планируют развернуть около тысячи пунктов обогрева, однако этого может оказаться недостаточно для трехмиллионного города.

"Я также обращаюсь к людям – на плохой сценарий, если в нас света и водоснабжения не будет, просчитать, если у вас есть родственники и знакомые в пригороде Киева, где есть отдельное водоснабжение, печь, тепло, чтобы временно там находиться – пожалуйста, договоритесь на случай плохого сценария, чтобы вы могли провести некоторое время у своих друзей или знакомых", - призвал Кличко.

Отключение электроэнергии в Украине

Ранее сообщалось, что в результате массированного ракетного удара РФ по объектам энергетической инфраструктуры в Украине отменены стабилизационные графики почасовых отключений электроэнергии, которые были введены в регионах.

В ресурсоснабжающей организации YASNO ранее уточнили, что инженеры отключение света в Украине делят на два типа – аварийные и стабилизационные.

Аварийные применяются, когда инфраструктура повреждена, или уничтожена, из-за обстрела со стороны РФ. Они могут длиться неопределенное время.

Стабилизационные отключения применяются, когда нужно сбалансировать работу энергосетей по указанию Укрэнерго.

Также в Укрэнерго рассказали, почему у одних украинцев долго нет света, а у других его не отключают. Как отметил член правления компании Алексей Брех, диспетчеры делают это не специально – они следят не за домами, а за превышением потребления электроэнергии на каждой сети. В крупных городах есть дома, которые питаются от той же линии, что и больницы, школы, водоканалы и критические объекты, которые отключать нельзя.

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