Удары по инфраструктуре РФ спланировала неделями ранее: в разведке раскрыли детали

Кремль использует зиму как оружие, пытаясь деморализовать людей, подчеркнул глава ГУР.
В РФ командование российских оккупантов планировало атаки на украинскую инфраструктуру несколькими неделями ранее, заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Кремль использует зиму как оружие, пытаясь деморализовать людей, подчеркнул он в комментарии изданию Inews.
"Российские атаки на инфраструктуру были спланированы неделями ранее. Кремль использует зиму как оружие, пытаясь деморализовать людей, которые остаются сильными, несмотря на всю жестокость, причиненную им оккупантами", - отметил глава ГУР.
Вместе с тем он заявил, что оккупационные войска могут быть выбиты из Херсона уже в следующем месяце и это станет сейсмическим ударом для российского общественного мнения, разрушив их нарративы о собственной непобедимости и об Украине.
Ракетный террор РФ
Напомним, в понедельник, 31 октября, в столице Украины Киеве прогремели мощные взрывы. Их было слышно на правом берегу Днепра. Над городом поднялся дым.
Утром по всей Украине кроме Крыма была объявлена масштабная воздушная тревога.
Позже в Сети появилось видео пролета одной из российских ракет, запущенных по Украине с Юга.
Читайте еще:
- "Россияне копят силы": Жданов предупредил о массированных ракетных атаках со стороны РФ
- Россия может нанести повторный ракетный удар по Украине в период сильных морозов - Чорновил
- Массовая ракетная атака по Украине: есть "прилеты", ряд областей без света и воды