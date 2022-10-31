Удары по инфраструктуре РФ спланировала неделями ранее: в разведке раскрыли детали

РФ продолжает ракетные обстрелы Украины / Facebook/UA.National.Police

В РФ командование российских оккупантов планировало атаки на украинскую инфраструктуру несколькими неделями ранее, заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Кремль использует зиму как оружие, пытаясь деморализовать людей, подчеркнул он в комментарии изданию Inews.

"Российские атаки на инфраструктуру были спланированы неделями ранее. Кремль использует зиму как оружие, пытаясь деморализовать людей, которые остаются сильными, несмотря на всю жестокость, причиненную им оккупантами", - отметил глава ГУР.

Вместе с тем он заявил, что оккупационные войска могут быть выбиты из Херсона уже в следующем месяце и это станет сейсмическим ударом для российского общественного мнения, разрушив их нарративы о собственной непобедимости и об Украине.

Ракетный террор РФ

Напомним, в понедельник, 31 октября, в столице Украины Киеве прогремели мощные взрывы. Их было слышно на правом берегу Днепра. Над городом поднялся дым.

Утром по всей Украине кроме Крыма была объявлена масштабная воздушная тревога.

Позже в Сети появилось видео пролета одной из российских ракет, запущенных по Украине с Юга.

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