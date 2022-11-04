Россия готовит новый массированный ракетный удар: Арестович назвал возможные цели и даты

Россия готовит новый массированный ракетный удар / УНИАН

После массированных ракетных ударов по энергосистеме Украины Россия готовит новые удары до 14-15 ноября - в районе атомных объектов.

Как рассказал советник ОП Алексей Арестович в эфире Юлии Латыниной, на сегодня у России осталось всего 13% "Искандеров", около 45% запаса авиационных бомб типа Х-101, Х-55 и 35% "Калибров".

"У них (россиян - ред.) на 10 залпов таких ракет осталось, а дальше уже все. Да, можно запустить эти десять залпов, украинцы посбивают от 60 до 90% в каждом залпе", - заявил Арестович.

Также он подчеркнул, что положить энергетику России не удастся. В пример он поставил события 1999 года, когда войска НАТО с явным преимуществом по вооружению не смогли обрушить промышленность Югославии, где ППО вообще не было.

Также Арестович спрогнозировал, куда Россия попытается ударить в следующий раз.

"Заметьте, вот они били по ТЭЦ - не положили, второй раз - по каскадам гидроэлектросооружений - не положили. Следующий удар - куда-то по району объёктов атомной промышленности, скорее по подстанциям, ясно что по АЭС они бить не будут", - отметил советник ОП.

Россияне реализуют стратегию Путина не планово, оставляя Украине время на ремонт и поставки запчастей. Арестович считает, что массированные удары по критической инфраструктуре Россия будет осуществлять до начала саммита "Большой двадцатки" - до 15-16 ноября.

Напомним, в Укрэнерго заявили, что через обстрелы Россией энергетической инфраструктуры 31 октября веерные отключения электроэнергии ждут на всю Украину. Удары оккупантов привели к повреждению оборудования сети украинской энергосистемы в ряде регионов.

1 ноября в Украине начались аварийные отключения света. В Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской и Полтавской областях стали отключать электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на энергосети.

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