Отключения света начались утром в Киеве и 7 областях: что известно

Отключения света начались утром в Киеве и 7 областях/ УНИАН

С утра вторника, 1 ноября, в Украине снова начались отключения электроэнергии потребителям. Теперь они не аварийные, как было после ракетных ударов оккупантов вчера, 31 октября, а стабилизационные. Отключения призваны уменьшить нагрузку на сеть.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго". Отмечается, что ограничения электроснабжения будут применять для потребителей Киева и семи областей.

"Для устранения последствий атак террорашистов сегодня, во вторник 1 ноября, с 06:00 Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны", – говорится в сообщении.

Временные ограничения нужны для того, чтобы стабилизировать сеть и уменьшить нагрузку. Это поможет избежать повторных аварий, ведь электросети были повреждены из-за ракетных атак и атак дронами оккупантов, отмечают в компании.

Отключения света помогут энергетикам быстрее восстановить поврежденные энергообъекты, говорят в "Укрэнерго". До того система должна быть сбалансирована, чтобы обеспечивать электроэнергией потребителей.

Отключение света в Киеве

Как сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко, водоснабжение в дома киевлян уже полностью восстановили. Он отметил, что для возвращения света и воды жителям Киева специалисты "Киевводоканала" и ДТЭК работали почти сутки.

Однако электроэнергию всё равно будут выключать, ведь в энергосистеме дефицит, подчеркнул мэр.

"Энергоснабжение в Киеве также восстановили. Но отключение применяют, поскольку дефицит в энергосистеме, после варварских атак агрессора, – значительный", – отметил Кличко.

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Отключение света в Украине

Российские захватчики в понедельник, 31 октября, нанесли массированный ракетный удар по Украине. Было повреждено много энергообъектов в ряде областей. После этого абонентам в Киеве ввели новые графики отключения электроэнергии. При этом сообщалось, что в столице Украины возможны отключения электроэнергии абонентам сразу до трех раз в сутки. В среднем электроснабжение абонентам планируют отключать в промежутке до 4 часов.

В ДТЭК заявляли, что у украинских энергетиков закончилось оборудование для восстановления энергоинфраструктуры. Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. Новое оборудование необходимо покупать заграницей, стоит всё очень дорого. После этого глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что 12 стран согласились помочь с поставками в нашу страну необходимого оборудования для восстановления инфраструктуры после обстрелов со стороны РФ.

Позже в ДТЭК заявили, что энергетики вернули свет для потребителей и объектов водоканала в Киеве, которые с утра 31 октября были без электроснабжения из-за ракетного удара российских оккупантов.

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