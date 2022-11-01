"500 тонн взрывчатки на 6-метровых дронах": Путин оконфузился выдумкой о фантастических подводных аппаратах

Путин оконфузился выдумкой о фантастических подводных аппаратах/ скрин, Facebook PetroShuklinov

Российский диктатор Владимир Путин стал посмешищем в сети после того, как выдумал несуществующий подводный аппарат и спихнул на него вину за удары по российским кораблям в Севастополе.

Президент РФ выдал очередную пугалку о якобы мощных подводных дронах, которые есть у украинских военных. По его словам, эти дроны якобы имеют 6 метров в длину и при этом переносят в себе 500 тонн взрывчатки. Такую чушь Путин произнес на пресс-конференции в Сочи в понедельник, 31 октября.

Он выдал такой фейк, когда пытался объяснить, почему Россия выходит из зернового соглашения. Российский диктатор начал обвинять такие несуществующие аппараты в том, что именно ими Украина ударила по кораблям Черноморского флота РФ.

"Ну, слушайте, это же не шутки. Вот эти аппараты: шесть метров длиной, кажется, 500 тонн взрывчатки. Если попадет – нет зерна, корабля, ничего не останется. А виноваты будем мы", – высказался Путин.

Перед этим он заявил, якобы Украина ударила по российским военным кораблям подводными и воздушными дронами. При этом Путин считает, что часть из этих беспилотников "двигалась по гуманитарному коридору", который был организован для вывоза из нашей страны зерна.

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Пользователи сети с юмором отреагировали на выдумки главы Кремля о "шестиметровых дронах". Многие обращали внимание, что как на 6 метрах поместилось 500 тонн взрывчатки. Некоторые шутили, что "бункерный дед забыл принять свои таблетки", а некоторые отмечали, что Путин "либо болен, либо живет в параллельной вселенной".

На выдумку о "шестиметровом дроне", в котором 500 тонн взрывчатки, пользователи отвечали следующее:

"То такая Украина сильная, что в 6-ти метровый аппарат засунула 500 тонн!!!",

"Чего уж мелочиться. Сказал бы, 12 м и 1000 т",

"Ну, 500 тонн взрывчатки – это примерно 6-7 железнодорожных вагонов. И как оно влезло в шестиметровую подводную лодку? Он что, сегодня укол пропустил?",

"У страха глаза велики",

"20 фур на 6 метрах. Норм. Он все так считает",

"Сам выдумал – сам поверил".

Атака на корабли Черноморского флота в Севастополе

29 октября во временно оккупированном Севастополе произошли взрывы. В Минобороны РФ после этого подтвердили взрывы, которые привели, по их данным, к повреждениям боевых кораблей оккупантов. По данным МО РФ, в атаке было задействовано 9 беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов.

Журналист Андрей Цаплиенко сообщал, что были повреждены по меньшей мере три российских корабля – носителя "Калибров". Среди них – фрегат "Адмирал Макаров". Журналист предположил, что некоторые корабли могут быть потоплены.

Позже в СМИ сообщили, что в строю в Севастополе остается только один корабль с серьезной ПВО. В результате взрывов в бухте Севастополя Черноморский флот РФ мог понести более серьезные потери, чем об этом говорили официально. В РФ подтвердили лишь повреждения тральщика "Иван Голубец, но на самом деле пострадать мог и флагман – фрегат проекта 11356Р" Адмирал Макаров.

После массовых обстрелов Украины утром 31 октября Путин заявил, что это якобы частично была "месть за атаку на российские военные корабли в Севастополе".

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