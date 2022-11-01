На войне в Украине ликвидировали мобилизованного менеджера из Волгограда

Сергей Алексеев был "демилитаризован" в Украине / Фото соцсети

В Украине ликвидировали российского оккупанта, который работал менеджером в Волгограде. 29-летнего Сергея Алексеева похоронили 31 октября на Верхнезареченском кладбище. 9 ноября ему должно было исполниться 30 лет.

Ликвидированный в Украине оккупант ранее проходил срочную службу в морской пехоте. В дальнейшем работал менеджером по продажам в магазинах "Адидас" и "Красное и белое".

"В конце сентября был призван в рамках частичной могилизации. Учебная часть располагалась недалеко от дома, что позволяло ему видеться с семьей. Примерно две недели назад его отправили в Украину", - написал в Facebook блогер-расследователь Иракли Комахидзе.

Сергей Алексеев / Фото соцсети

Последний раз Алексеев вышел на связь 23 октября.

"Позвонил, сказал, что еле ночь пережили. Обреченно говорил. Как будто понимал, что его ждет, прощался", - рассказали росСМИ родственники.

Российский оккупант был женат, растил 9-летнюю дочь.

Как сообщал Главред, украинские военные ликвидировали российского оккупанта, который уже дважды ездил на войну, чтобы убивать украинцев. Он был ВДВшником.

ВСУ ликвидировали российского начальника артиллерии 4-й военной базы - подполковника Ленара Еникеева. Он в 2008 году убивал людей в Грузии.

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