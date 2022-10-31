Приехал убивать украинцев: бойцы ВСУ ликвидировали мужа российской певицы

ВСУ ликвидировали мужа российской певицы / Коллаж фото Иракли Комахидзе, 10-я горно-штурмовая бригада

Украинские военные ликвидировали российского оккупанта, который приехал на войну, чтобы убивать украинцев. Он оказался мужем российской певицы. Об этом заявил блогер-расследователь Иракли Комахидзе.

ВСУ отправили "на концерт Кобзона" уроженца деревни Большая Сосновка Волжского района Республики Марий Эл Максима Семенова.

У этого оккупанта остались жена и двое детей. Судя по фото - мальчик и девочка.

ВСУ ликвидировали мужа российской певицы / Иракли Комахидзе

Оказывается, что жена Семенова - Алина Макарова - известная среди своих певица, исполнительница песен на марийском языке.

ВСУ ликвидировали мужа российской певицы / Иракли Комахидзе

ВСУ ликвидировали мужа российской певицы / Иракли Комахидзе

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали еще одного высокопоставленного оккупанта – командира танковой роты старшего лейтенанта Шерали Негмонова. Оккупант был выпускником Казанского танкового училища и отправился воевать против Украины, за что и поплатился головой.

До того на войне в Украине был "демилитаризован" мобилизованный оккупант с Урала – 40-летний Артем Небаев. Он получил повестку 28 сентября, а уже 8 октября погиб от полученного ранения. То есть житель Каменска-Уральского погиб всего лишь через 10 дней после получения повестки.

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