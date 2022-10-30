"Предателя настигла карма": ВСУ ликвидировали оккупанта из Макеевки, который воевал с 2014 года

ВСУ ликвидировали оккупанта родом из Макеевки / Коллаж фото Анатолий Штефан, 10-я горно-штурмовая бригада

Украинские военные ликвидировали российского оккупанта Олега Шейкина, который был занесен в базу "Миротворца" за участие в подразделении бандформирования. Об этом заявил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Денацифицированный" был родом из оккупированной Макеевки. С 2014 года он начал воевать против украинских защитников в составе армии РФ.

Шейкина сделали "старшим лейтенантом". Он даже командовал ротой российских оккупантов.

"Шейкин Олег из Макеевки, с 2014 года в составе РОА, командир роты, псевдо старший лейтенант. Предателя настигла карма", - написал Анатолий Штефан.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали еще одного высокопоставленного оккупанта – командира танковой роты старшего лейтенанта Шерали Негмонова. Оккупант был выпускником Казанского танкового училища и отправился воевать против Украины, за что и поплатился головой.

До того на войне в Украине был "демилитаризован" мобилизованный оккупант с Урала – 40-летний Артем Небаев. Он получил повестку 28 сентября, а уже 8 октября погиб от полученного ранения. То есть житель Каменска-Уральского погиб всего лишь через 10 дней после получения повестки.

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