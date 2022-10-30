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Атака морских беспилотников на корабли РФ в Севастополе: эксперт раскрыл детали

30 октября 2022, 16:15

Безэкипажный катер в верхней части несет на себе сразу несколько датчиков, пишет американский эксперт.

морской беспилотник
Морской беспилотник / Facebook/PetroShuklinov

Пока нельзя со 100-процентной уверенностью говорить о том, какой тип надводных аппаратов был использован в акватории Черного моря при атаке на корабли РФ в Севастополе.

Их точные характеристики пока отсутствуют. Об этом пишет американский военный эксперт Х.И. Саттон в своем Twitter.

Он основывает свои выводы на ранее публиковавшихся фото морского беспилотника, который был захвачен оккупантами у берегов Севастополя.

Судя по фото пойманного в сентябре безэкипажного катера, в его верхней части есть несколько датчиков. Основным из них является камера, установленная на мачте, и инфракрасное устройство переднего обзора.

Вероятно, это основной датчик для рулевого управления и ситуационной осведомленности. За камерой находится плоская антенна, возможно, для навигации и/или связи, пишет военный эксперт Х.И. Саттон.

Эксперт также предполагает наличие боеголовки. Именно такие аппараты скорее всего использовались для атаки на российские корабли в Севастополе, отметил он.

беспилотник
/ @CovertShores

Саттон также опубликовал сравнительные параметры морского беспилотника, который предположительно применялся в Севастополе, а также других аналогичных аппаратов.

Атака морских беспилотников на корабли РФ в Севастополе: эксперт раскрыл детали
/ @CovertShores

Взрывы в Севастополе

Напомним, в Севастопольской бухте произошел пожар на военных кораблях РФ. Одним из тех, которые взорвались, оказался фрегат "Адмирал Макаров", рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он добавил, что "Адмирал Макаров" является носителем крылатых ракет "Калибр". Именно из него в июле были выпущены ракеты, которые ударили по Виннице и убили украинцев.

В свою очередь в СтратКоме заявили, что оккупанты закрыли главную севастопольскую переправу. Такое решение они приняли из-за атаки дронов.

"Опять понапивались и в воздух по своим дронам валят", - говорится в сообщении.

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