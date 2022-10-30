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В России заговорили о переговорах: Лавров рассказывает о готовности Путина

30 октября 2022, 13:54

Лавров заявил, что Россия готова к переговорам с Западом.

В России заговорили о переговорах: Лавров рассказывает о готовности Путина
Лавров заговорил о готовности к переговорам по Украине / коллаж Reuters, УНИАН

В России дали заднюю и заговорили о переговорах. Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что российский диктатор Владимир Путин уже готов к переговорам по войне в Украине. Об этом сообщает российское издание РИА Новости.

"Мы всегда готовы выслушать наших западных коллег, если они обратятся с очередной просьбой организовать разговор. Надеюсь, что, кроме воспроизведения в контактах по линии дипломатических ведомств, и по другим каналам того, что они публично в пропагандистском запале говорят, нам смогут предложить какие-то серьезные подходы, которые будут способствовать разрядке напряженности и полностью учитывать интересы Российской Федерации и ее безопасности", - сказал Лавров.

Лавров добавил, что Россия готова говорить с Западом, если там предложат "реальные предложения" с учетом интересов, направленных на поиск компромиссов.

Он упомянул о "нескольких инициативах со стороны американцев и других западных коллег", которые просили о телефонных разговорах с Путиным. Лавров утверждает, что Путин якобы "никогда не отказывался от переговоров". Глава МИД РФ обвинил во всем Украину, которая якобы "отказывается от переговоров по указке западных спонсоров".

Лавров угрожает, заявляя, что "чем дольше они тянут с переговорами, тем сложнее им будет договориться".

Переговоры Украины и России

Руководитель страны-агрессора РФ Путин 30 сентября подписал "документы" об аннексии оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. После этого он предложил Киеву "переговоры". Говорить об аннексированных территориях диктатор не собирался, а Украина, по его версии, должна была сложить оружие.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Киев готов к переговорам, но уже не с Путиным. По его словам, с Путиным Украина уже говорила, а после аннексии политического диалога не будет. Украинское государство ждет новой власти в России.

4 октября президент Зеленский официально поставил точку в политическом диалоге с Россией. Глава государства ввел в действие решение СНБО, согласно которому Украина с Путиным ни о чем говорить не будет. Указ Зеленского вступил в силу со дня его опубликования.

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