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Повоевал всего три дня: в Украине ликвидировали мобилизованного оккупанта из Волгограда

30 октября 2022, 11:13

Сергей Горбунов возможно принимал участие в российском вторжении в Грузию в 2008 году, а теперь пришел убивать украинцев. ВСУ его "демилитаризовали".

Оккупант Сергей Горбунов ликвидирован в Украине
Оккупант Сергей Горбунов ликвидирован в Украине / Фото росСМИ

На войне в Украине ликвидирован российский оккупант Сергей Горбунов - он успел повоевать всего лишь три дня и уже похоронен. Захватчик был мобилизован в городе Волгоград.

О гибели оккупанта рассказал в Facebook основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

"Церемония прощания с Сергеем Горбуновым прошла в Волгограде 28 октября. Уроженец Волгограда после окончания школы прошел срочную службу в 2007-2008 годах в 429-м МСП г. Моздок (возможно участник российского вторжения в Грузию в 2008 года). Вернувшись на гражданку, получил образование, до 2015 года работал на заводе "имени Петрова", далее трудился в компании "Форте групп". Был женат, воспитывал сына", - говорится в сообщении.

В сентябре его призвали по частичной мобилизации и через пару недель отправили в Украину, где он и был ликвидирован через три дня.

Оккупант Сергей Горбунов
Оккупант Горбунов до объявления мобилизации ходил в военкомат / Фото соцсети

Родственники оккупанта рассказали росСМИ, что Горбунов был в резерве и еще до объявления мобилизации ходил в военкомат.

Перед отправкой на войну в соцсетях захватчик опубликовал фото сына, заявив, что это то, ради чего он, как "патриот", идет на войну "бороться за свою родину".

У оккупанта Горбунова остался сын
У оккупанта Горбунова остался сын / Фото ВК

11 октября Горбунов разместил фото армейского вещмешка со словами: "Вот и все. Всем удачи. Свидимся еще".

Повоевал всего три дня: в Украине ликвидировали мобилизованного оккупанта из Волгограда
11 октября Горбунов разместил в посте фото армейского вещмешка / Фото ВК

Согласно некрологу, оккупанта ликвидировали в Украине 24 октября, а 28-го Горбунова похоронили его на Верхнезареченском кладбище Тракторозаводского района.

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован 21-летний оккупант Игорь Урванцев из города Копейск Челябинской области России. У него осталась жена и 4-месячный ребенок.

Также защитники Украины ликвидировали очередного российского оккупанта. Он был учителем резьбы по дереву церковно-приходской школы в РФ, но это не помешало ему поехать убивать украинцев.

Ранее на войне в Украине ВСУ ликвидировали военного российской оккупационной армии Ильмира Кашапова. Многодетный оккупант приехал убивать украинцев из Татарстана.

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