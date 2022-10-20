В Украине ликвидирован майор-'любитель ролевых игр' из Свердловской области

Алексей Скочков нашел свою смерть в Украине / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

На войне в Украине ликвидирован российский майор Алексей Скочков из города Верхняя Салда Свердловской области России, который был призван в армию в рамках частичной мобилизации.

Похоронят оккупанта 20 октября. Об этом написал в Facebook известный эксперт по поиску в открытых базах данных Ираклий Комахидзе.

"Ликвидирован любитель ролевых игр, майор-мобик из г. Верхняя Салда. Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение "ВСМПО-АВТОТРАНС - ЦЕХ 81" Свердловской области извещает о гибели в "сво" в Украине, коллеги - майора Алексея Скочкова, прощание с которым состоится 20 октября", - написал Комахидзе и опубликовал фото Скочкова, в том числе и в маскарадных костюмах.

Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Как сообщал Главред, защитники Украины ликвидировали очередного российского оккупанта. Он был учителем резьбы по дереву церковно-приходской школы в РФ, но это не помешало ему поехать убивать украинцев.

Ранее на войне в Украине ВСУ ликвидировали военного российской оккупационной армии Ильмира Кашапова. Многодетный оккупант приехал убивать украинцев из Татарстана.

Кроме того, украинские военные ликвидировали российского десантника Юрия Козлова, который воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Оккупанта ликвидировали на Херсонщине.

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