В Украине ликвидирован майор-'любитель ролевых игр' из Свердловской области

Алексей Скочков вероятно был призван в российскую оккупационную армию в рамках частичной мобилизации.
На войне в Украине ликвидирован российский майор Алексей Скочков из города Верхняя Салда Свердловской области России, который был призван в армию в рамках частичной мобилизации.
Похоронят оккупанта 20 октября. Об этом написал в Facebook известный эксперт по поиску в открытых базах данных Ираклий Комахидзе.
"Ликвидирован любитель ролевых игр, майор-мобик из г. Верхняя Салда. Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение "ВСМПО-АВТОТРАНС - ЦЕХ 81" Свердловской области извещает о гибели в "сво" в Украине, коллеги - майора Алексея Скочкова, прощание с которым состоится 20 октября", - написал Комахидзе и опубликовал фото Скочкова, в том числе и в маскарадных костюмах.
Как сообщал Главред, защитники Украины ликвидировали очередного российского оккупанта. Он был учителем резьбы по дереву церковно-приходской школы в РФ, но это не помешало ему поехать убивать украинцев.
Ранее на войне в Украине ВСУ ликвидировали военного российской оккупационной армии Ильмира Кашапова. Многодетный оккупант приехал убивать украинцев из Татарстана.
Кроме того, украинские военные ликвидировали российского десантника Юрия Козлова, который воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Оккупанта ликвидировали на Херсонщине.
Другие новости:
- "Не сиделось на пенсии": ВСУ ликвидировали майора МВД из РФ
- Более $4 млн превратились в груду металла: ВСУ уничтожили под Бахмутом самый дорогой танк войск РФ
- Роту из 100 оккупантов на Херсонщине уничтожили за 3 дня: 8 уцелевших через 10 дней без еды пришли к ВСУ