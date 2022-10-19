В РФ - учитель церковно-приходской школы, в Украине - 'груз 200': ВСУ ликвидировали оккупанта Трифанова

Российский захватчик Борис Трифанов был родом из города Верхняя Салда Свердловской области. Был ликвидирован на войне в Украине 10 октября.
Защитники Украины ликвидировали очередного российского оккупанта. Он был учителем резьбы по дереву церковно-приходской школы в РФ, но это не помешало ему поехать убивать украинцев.
Российский захватчик Борис Трифанов был родом из города Верхняя Салда Свердловской области. Об этом написал в Facebook известный эксперт по поиску в открытых базах данных Ираклий Комахидзе.
"Так выглядит "учитель резьбы по дереву церковно-приходской школы" на роZZии", - написал расследователь и опубликовал фото.
Трифанов был ликвидирован 10 октября. В некрологе оккупанта говорится, что он был "хорошим человеком, отличным отцом, надежным мужем и верным другом".
Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован офицер МВД России Геннадий Цыбульский. Оккупант уже был на пенсии, но все равно согласился подписать контракт и пошел воевать против Вооруженных сил Украины.
Ранее на войне в Украине ВСУ ликвидировали военного российской оккупационной армии Ильмира Кашапова. Многодетный оккупант приехал убивать украинцев из Татарстана.
Кроме того, украинские военные ликвидировали российского десантника Юрия Козлова, который воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Оккупанта ликвидировали на Херсонщине.
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