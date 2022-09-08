"Не сиделось на пенсии": ВСУ ликвидировали майора МВД из РФ

Геннадий Цыбульский ликвидирован в Украине / Фото УНИАН, t.me/a_shtirlitz

На войне в Украине ликвидирован офицер МВД России Геннадий Цыбульский. Оккупант уже был на пенсии, но все равно согласился подписать контракт и пошел воевать против Вооруженных сил Украины.

Фото российского захватчика, ставшего "грузом 200"опубликовал полковник ЗСУ, блогер Анатолий Штефан (Штирлиц) в Telegram. Дата ликвидации оккупанта на войне в Украине не уточняется.

"Майору полицаю Геннадию Цыбульскому не сиделось на пенсии, поехал добровольцем искать приключений в Украину. По традиции, сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался. Слава нации, смерть врагам!" – написал Штирлиц.

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Цыбульский около 30 лет служил в рядах МВД РФ, последнее его место работы – охотовед Манского района Красноярского края РФ.

В некрологе оккупанта говорится, что он был "ветераном локальных войн, имел множественные награды".

"Отличник МВД 1, 2, 3 степени, за службу на Кавказе, за службу России и др. Также Геннадий Цыбульский по представлению министра МВД Ингушетии был награжден именным оружием", – перечислили в росСМИ "регалии" военного преступника.

Также россиянин был сопредседателем движения "юнармии" в Манском районе, а еще входил в состав общественного движения "Боевое братство".

Напомним, ранее на войне в Украине ликвидирован российский оккупант, майор МВД на пенсии Марат Давлянов. Он погиб 18 июня, похоронили российского захватчика 24 июля.

Отметим, пока российские пенсионеры убивают украинцев, наши мужчины защищают свою страну. Как писал Главред, 64-летний житель Бучи Валентин Дидковский остановил большую колонну российской техники выстрелом из противотанкового гранатомета, затем забрасывал российскую пехоту ручными гранатами и сумел навести огонь украинской артиллерии на врага. Всего лишь год назад мужчина перенес инсульт, но он все равно готов отправиться на фронт.

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