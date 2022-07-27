УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Украине ликвидировали майора-пенсионера из Башкирии

27 июля 2022, 10:55

Марат Давлянов более 14 лет работал в МВД РФ старшим уполномоченным уголовного розыска. Он был на пенсии, но все равно присоединился к оккупационной армии.

Марат Давлянов поехал домой как
Марат Давлянов поехал домой как "груз 200" / Фото news.vice.com/Harriet Salem, twitter.com/Shtirlitz53 ​

На войне в Украине ликвидирован российский оккупант, майор МВД на пенсии Марат Давлянов. Он погиб 18 июня, похоронили российского захватчика 24 июля.

Украинский офицер и блогер Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Twitter пошутил, что Давлянов сделал "шаг доброй воли" – официально "денацифицировался и демилитаризовался".

По данным российских пропагандистских СМИ, военный проживал в Архангельском районе Башкирии.

Известно, что оккупант родился и вырос в селе Абзаново. В советскую армию его призвали в 1985-м. Мужчина более 14 лет работал в российском МВД старшим уполномоченным уголовного розыска.

Он уже был на пенсии, однако все равно присоединился к оккупационной армии.

У Давлянова остались жена, сын и дочь, а также две племянницы, которых он воспитывал после смерти сестры.

Марат Давлянов
Марата Давлянова похоронили 24 июля / Фото twitter.com/Shtirlitz53

Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Кирилла Салмина из Свердловской области. Он служил на российском флоте и жил в Калининграде. Захватчик активно доказывал в соцсетях, что армия РФ - "самая сильная на всем белом свете".

Также в Украине ликвидирован контрактник российской армии из 74-й отдельной мотострелковой бригады. "Грузом 200" стал 29-летний Александр Кабаков из Восточной Сибири, который оскорблял Украину и украинцев.

Другие новости:

война в Украине ВСУ война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:44

В поле на Днепропетровщине нашли тело 6-летнего ребенка: мальчика искали две недели

11:28

Новолуние в июле 2022: что нужно делать, чтобы защитить дом от неприятностей

11:20

У Зеленского призвали оккупантов бежать или учиться плавать: Антоновский мост напоминает "решето"Видео

10:55

В Украине ликвидировали майора-пенсионера из Башкирии

10:50

Удар ВСУ по Антоновскому мосту: гауляйтер Херсона испугался контрнаступленияВидео

Реклама
10:30

Джонсон может стать новым генсеком НАТО - The TelegraphВидео

10:27

Лунный посевной календарь на август 2022: лучшие дни для работы в огороде и саду

10:20

Российская империя развалится: Ирма Витовская поделилась своими ощущениями о войне

10:10

ВСУ с помощью HIMARS ликвидировали двух лучших пилотов Путина — Daily Mail

09:55

Не спасла и фамилия: ВСУ ликвидировали оккупанта-десантника Василия ДолюВидео

09:54

В России дрон сбросил фугас у пункта таможни: под удар попали три сотрудника ФСБ - журналистВидео

09:13

Артиллерия работает ювелирно и филигранно: в ВСУ подтвердили удар по Антоновскому мосту в ХерсонеВидео

09:04

Портрет храбрости: Зеленская появилась на диджитал обложке Vogue

08:58

Купили себе джипы и айфоны за деньги для ВСУ: в Тернопольской области будут судить псевдоволонтеров

08:30

Какой обогреватель лучше и экономнее: ТОП-6 вариантов для домаВидео

08:19

Армия Украины в декабре 2022-январе 2023 года может освободить Мариуполь – мэрВидео

08:13

РФ будет мстить: Жданов рассказал о последствиях уничтожения Антоновского мостаВидео

08:00

Почему на самом деле РФ так горячо стремится к перемириюмнение

07:58

Гороскоп на сегодня 27 июля 2022: Тельцам – подсказки судьбы, Весам – старые обидыВидео

07:55

Ретроградный Юпитер 2022 и прочие ретроградные планеты Солнечной системыВидео

Реклама
07:30

ВСУ освободили сразу два села на Херсонщине - зачистили Андреевку и закрепились в ЛозовомВидео

07:14

"Жест доброй воли": оккупанты "демилитаризовали" свой собственный вертолет Ка-52

06:27

Опасность войны: государство становится слишком сильныммнение

06:24

В России хотят захватить больше территорий Украины для аннексии, но вряд ли смогут - ISW

06:15

Астролог предсказал перелом на фронте и назвал города, которые Россия постарается уничтожитьВидео

05:50

Украину раскалит до +37°: где и когда врежет "адское" пеклоВидео

05:25

Выезд за границу военнообязанных 2022: кому могут разрешить уехать из Украины

05:20

Самый вкусный закусочный пирог за 15 минут: удивительно простой рецептВидео

05:15

Какая мука самая вредная для здоровья, а какая наоборот поможет похудеть

04:50

Маникюр для женщин за 50: 4 простых фокуса, чтобы выглядеть моложе и радоваться

04:16

Гороскоп на август 2022: третий месяц лета перевернет все, нас ждут необратимые событияВидео

04:10

Назван самый красивый мужчина 2022 года: кто обошел главных голливудских красавчиков

03:23

Старший сын Арнольда Шварценеггера снялся в юбке в складочку для популярного глянца

03:10

Микроволновка умеет не только разогревать еду: 5 крутых лайфхаков, которыми мало кто пользуется

02:40

Подкинула на вентилятор: неуемная Настя Приходько "наехала" на Потапа, Влада Яму и Монатика

02:40

В Украину нагрянет осень уже скоро: синоптики предупредили о резком похолоданииВидео

02:05

Военный эксперт пояснил, при каких условиях ВСУ добьются перелома в войне

01:35

Союз с Британией и Польшей может оказаться бессмысленным: Украине нужно стремиться в НАТО - дипломатВидео

01:26

Хлывнюк поделился новым фото с фронта: поклонники в восторге

00:54

"Поцелованная солнцем": 53-летняя звезда Друзей Дженнифер Энистон удивила пляжным фото

Реклама
00:51

Приметы на 27 июля: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы не попасть в бедуВидео

00:42

"Путинистку" Долину высмеяли за безграмотность

00:19

Стало известно, где поселится Пугачева с детьми

00:03

Экс-депутат Госдумы рассказал, что Путин "конкретно думает" о войне в УкраинеВидео

26 июля, вторник
23:50

Экс-жена Дзидзьо в пикантном бикини а-ля "спасатели Малибу" показала, чем вдохновляла певца

23:50

Звезда "Крепостной" попала в скандал из-за отдыха на море

23:34

Террор украинских городов России просто так не сойдет - ЗеленскийВидео

23:09

Денис Казанский. Гиркин негодует! "Героя Новороссии" Селиванова отправили на подвалВидеоблоги

23:07

ВСУ, как сезон арбузов: партизаны Херсона оставили россиянам яркие посланияВидео

22:52

Макрон набросился с обвинениями на некоторые страны из-за позиции по войне в УкраинеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять