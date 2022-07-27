В Украине ликвидировали майора-пенсионера из Башкирии

Марат Давлянов более 14 лет работал в МВД РФ старшим уполномоченным уголовного розыска. Он был на пенсии, но все равно присоединился к оккупационной армии.
На войне в Украине ликвидирован российский оккупант, майор МВД на пенсии Марат Давлянов. Он погиб 18 июня, похоронили российского захватчика 24 июля.
Украинский офицер и блогер Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Twitter пошутил, что Давлянов сделал "шаг доброй воли" – официально "денацифицировался и демилитаризовался".
По данным российских пропагандистских СМИ, военный проживал в Архангельском районе Башкирии.
Известно, что оккупант родился и вырос в селе Абзаново. В советскую армию его призвали в 1985-м. Мужчина более 14 лет работал в российском МВД старшим уполномоченным уголовного розыска.
Он уже был на пенсии, однако все равно присоединился к оккупационной армии.
У Давлянова остались жена, сын и дочь, а также две племянницы, которых он воспитывал после смерти сестры.
Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Кирилла Салмина из Свердловской области. Он служил на российском флоте и жил в Калининграде. Захватчик активно доказывал в соцсетях, что армия РФ - "самая сильная на всем белом свете".
Также в Украине ликвидирован контрактник российской армии из 74-й отдельной мотострелковой бригады. "Грузом 200" стал 29-летний Александр Кабаков из Восточной Сибири, который оскорблял Украину и украинцев.
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