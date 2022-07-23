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Думал, что армия РФ - "самая сильная в мире": ВСУ ликвидировали самоуверенного оккупанта

23 июля 2022, 12:31

О ликвидации захватчика Кирилла Салмина из Свердловской области стало известно 11 июля. В окоп матроса попал снаряд. Оккупант верил в непобедимость армии РФ.

Кирилл Салмин
Кирилл Салмин верил в непобедимость армии РФ / Фото УНИАН, twitter.com/Shtirlitz5

Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Кирилла Салмина из Свердловской области. Он служил на российском флоте и жил в Калининграде. Захватчик активно доказывал в соцсетях, что армия РФ - "самая сильная на всем белом свете".

О ликвидации самоуверенного путинского солдата сообщил в Twitter офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

"Морячки вместо пехоты в окопы? Что-то пошло у рашистов не по плану. Минус", – написал он.

В российских пабликах пишут, что ликвидированный 25-летний Кирилл Салмин был родом из Свердловской области, служил в ВМФ РФ и жил в Калининграде. Воевать в Украину он отправился не в качестве моряка, а как обычный пехотинец. Воевал Салмин "с первого дня" российского вторжения.

"В специальной военной операции в Украине участвовал с первого дня. Он всё знал и понимал. Он видел, что операция идёт непросто, видел значительные потери. Видел погибших и раненых", – пишут россияне.

О ликвидации захватчика стало известно 11 июля.

"В разгар боя в окоп матроса попал вражеский снаряд", – говорится в сообщении.

Кирилл Салмин

Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта, мечтавшего лишить нашу страну независимости и присоединить ее к России. Речь идет о солдате оккупационной армии РФ Андрее Чернецове.

Также в Украине ликвидирован контрактник российской армии из 74-й отдельной мотострелковой бригады. "Грузом 200" стал 29-летний Александр Кабаков из Восточной Сибири, который оскорблял Украину и украинцев.

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