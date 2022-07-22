Семейный подряд: ВСУ ликвидировали оккупанта, старшего брата которого убили 26 лет назад в Чечне

ВСУ ликвидировали оккупанта, старшего брата которого убили 26 лет назад в Чечне/ / Facebook и УНИАН

Украинские бойцы ликвидировали российского унтер-офицера – старшего сержанта Алексея Давыдова. Как пишет грузинский журналист Иракли Комахидзе, в семье это уже второй случай ‒ более 26 лет назад в Первой чеченской войне погиб старший брат Давыдова, Владимир Аржуков.

По данным Комахидзе, вся семья жила в поселке Чуфарово Вешкаймского района Ульяновской области.

"26 лет назад чуфаровцы встречали гроб с телом земляка Владимира Аржукова, который погиб в первую Чеченскую войну. Хоронил весь поселок, рыдали все, но больше всего плакал десятилетний сводный брат Алешка. И вот в Чуфарово (Вешкаймский район Ульяновской области) в конце мая пришло еще одно страшное известие: в Украине 23 мая погиб тот самый Алешка – Алексей Давыдов, который наплакался на похоронах старшего брата и поклялся стать военным", – говорится в сообщении.

Журналист Комахидзе также обратил внимание на то, что ликвидированный оккупант был награжден тремя медалями, в том числе ‒ "За возвращение Крыма". У него остались жена и трое детей.

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Напомним, ранее на войне в Украине был ликвидирован очередной солдат путинской армии Дмитрий Тупицын. Оккупант был родом из Казахстана, но воевал за страну-агрессора РФ. Смерть Тупицына подтвердили и в российском городе Карталы Челябинской области, где проживал захватчик.

Кроме того, Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. Датой гибели Кенса называют 10 июля, обстоятельства ликвидации не озвучиваются. Известно, что оккупанта не довезли до госпиталя.

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