ВСУ ликвидировали оккупанта, который мечтал присоединить Украину к РФ

Оккупант Андрей Чернецов ликвидирован ВСУ / Фото twitter.com/Shtirlitz53

Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта, мечтавшего лишить нашу страну независимости и присоединить ее к России. Речь идет о солдате оккупационной армии РФ Андрее Чернецове.

Фото захватчика, который отправился восвояси как "груз 200", опубликовал в своем Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Еще в марте оккупант оставлял в Сети комментарии такого содержания: "Слава Украине в составе России!".

Однако бредовым мечтам Чернецова не суждено было осуществиться – он встретился с бойцами ВСУ.

"Еще один составитель сломался", – констатировал Штефан.

Фото twitter.com/Shtirlitz53

Как сообщал Главред, в Украине ликвидирован контрактник российской армии из 74-й отдельной мотострелковой бригады. "Грузом 200" стал 29-летний Александр Кабаков из Восточной Сибири, который оскорблял Украину и украинцев.

Также в Украине ликвидирован российский майор Равиль Гаттаров. Он был пилотом истребителя-бомбардировщика Су-34 вражеских военно-космических сил и сбрасывал бомбы на мирные города.

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