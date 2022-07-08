ВСУ ликвидировали оккупанта, который мечтал присоединить Украину к РФ

Путинский солдат Андрей Чернецов отправился домой как "груз 200". Еще в марте оккупант строил "наполеоновские планы" по захвату Украины.
Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта, мечтавшего лишить нашу страну независимости и присоединить ее к России. Речь идет о солдате оккупационной армии РФ Андрее Чернецове.
Фото захватчика, который отправился восвояси как "груз 200", опубликовал в своем Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
Еще в марте оккупант оставлял в Сети комментарии такого содержания: "Слава Украине в составе России!".
Однако бредовым мечтам Чернецова не суждено было осуществиться – он встретился с бойцами ВСУ.
"Еще один составитель сломался", – констатировал Штефан.
Как сообщал Главред, в Украине ликвидирован контрактник российской армии из 74-й отдельной мотострелковой бригады. "Грузом 200" стал 29-летний Александр Кабаков из Восточной Сибири, который оскорблял Украину и украинцев.
Также в Украине ликвидирован российский майор Равиль Гаттаров. Он был пилотом истребителя-бомбардировщика Су-34 вражеских военно-космических сил и сбрасывал бомбы на мирные города.
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