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В Украине ликвидирован российский майор, который бомбил Чернигов

27 июня 2022, 09:14

Равиль Гаттаров был убит еще в начале полномасштабного вторжения путинской армии в Украину, однако тело передали родным только четыре месяца спустя.

Равиль Гаттаров ликвидирован в Украине
Равиль Гаттаров ликвидирован в Украине / Фото twitter.com/Shtirlitz53

В Украине ликвидирован российский майор Равиль Гаттаров. Он был пилотом истребителя-бомбардировщика Су-34 вражеских военно-космических сил и сбрасывал бомбы на мирные города.

О "денацификации" и "демилитаризации" очередного военнослужащего путинской армии сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в Twitter.

"Пилот Су - 34 майор Гаттаров Равиль официально денацифицирован и демилитаризован", - написал Штефан.

Гаттаров был летчиком штурмовика Су-25 ВКС РФ и бомбардировал украинский Чернигов. Известно, что его ликвидировали еще в начале полномасштабного вторжения путинской армии в Украину, однако тело передали родным только четыре месяца спустя.

Смерть российского пилота подтвердили и в РФ.

Гаттаров являлся уроженцем Челябинской области РФ. По сообщениям в местных соцсообществах, 25 июня оккупанта похоронили в селе Халитово Кунашакского района.

"Проводили в последний путь Равиля Гаттарова, погибшего во время "специальной военной операции" России в Украине. Равиль Романович был майором, летчиком", – говорится в посте.

Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины ликвидировали двух оккупантов, которые воевали за Россию, при этом сами были родом из оккупированного Донецка.

Также ВСУ ликвидировали майора Шабалина. Он был оперуполномоченным полицейским по особо важным делам СОБР "Эзир" управления Росгвардии по Республике Тыва.

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