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Воины ВСУ ликвидировали под Изюмом танкистов из Кантемировской дивизии

20 июня 2022, 13:21

Задачу успешно выполнили военные бригады "Холодный Яр".

российские военные, танкисты
Воины ВСУ ликвидировали под Изюмом танкистов из Кантемировской дивизии/ Reuters, Telegram Роман Доник

Украинские воины из бригады "Холодный Яр" ликвидировали под Изюмом четырех оккупантов из Кантемировской танковой дивизии.

Об этом сообщил украинский волонтер Роман Доник, обнародовав фото документов погибших российских военных. Согласно документам, всем четверым было по 19-21 лет.

"Концерты Кобзона пользуются большим спросом среди российских оккупантов. Холодноярцы под Изюмом успешно обелечивают. Сейчас билеты получили оккупанты из кантемироской танковой дивизии. 2003 год рождения. Такой молодой, а уже Кобзона с Жириновским видел. Другим есть к чему" стремится", – написал волонтер.

  • Воины ВСУ ликвидировали под Изюмом танкистов из Кантемировской дивизии
    Воины ВСУ ликвидировали под Изюмом танкистов из Кантемировской дивизии Telegram Роман Доник
  • Воины ВСУ ликвидировали под Изюмом танкистов из Кантемировской дивизии
    Воины ВСУ ликвидировали под Изюмом танкистов из Кантемировской дивизии Telegram Роман Доник
  • Воины ВСУ ликвидировали под Изюмом танкистов из Кантемировской дивизии
    Воины ВСУ ликвидировали под Изюмом танкистов из Кантемировской дивизии Telegram Роман Доник
  • Воины ВСУ ликвидировали под Изюмом танкистов из Кантемировской дивизии
    Воины ВСУ ликвидировали под Изюмом танкистов из Кантемировской дивизии Telegram Роман Доник

Напомним, украинские военные откинули российских оккупантов с первой линии обороны в Херсонской области. После этого россияне начали закрепляться и укреплять позиции на второй и третьей линиях обороны.

Ранее сообщалось, что боевой медик взял в плен сразу восемь оккупантов, пока те воровали форму ВСУ. Защитники Украины оставили форму и разошлись по позициям. Когда медик вернулся, то обнаружил солдат РФ, которые пытались украсть то, что "плохо лежит".

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война в Украине Харьковская область вторжение России Изюм
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