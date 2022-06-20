"Точно знаем, что они живы": Ермак рассказал, что известно о защитниках Азовстали

Ермак рассказал, что известно о защитниках Азовстали/ Полк "Азов", Офис президента

Защитники Украины с завода Азовсталь, которые сейчас находятся в руках у российской стороны, живы. Однако пока неизвестно, в каких условиях их удерживают.

Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью LB.ua. Он подчеркнул, что Главное управление разведки постоянно держит на контроле вопросы украинских военных из Азовстали.

"Знаем, что они живы. Что касается условий, этот вопрос тоже отслеживается. Сказать четко, в каких они условиях, мы пока не можем. Но мы точно знаем, что они живы. ГУР постоянно держит это на контроле", – отметил Ермак.

По его словам, с некоторыми украинскими военными, которых удерживают оккупанты, есть связь. Также глава ОП отметил, что процесс по их освобождению не останавливается ни на час, и должен был бы в ближайшее время уже перейти в активную фазу.

Также Ермак уточнил, что вопрос обмена защитников из Азовстали будет координировать не только ГУР, в компетенции которого работа с пленными, но и ряд других ведомств, "поскольку процесс сложный".

Кроме этого, глава ОП прокомментировал вопрос, могут ли россияне не сдержать слово о том, что украинские воины из Азовстали останутся живыми. Он отметил, что ГУР также занимается этим вопросом.

Ермак также напомнил, что позиция украинского президента Владимира Зеленского остается неизменной – если с военными из Азовстали что-то произойдет, то о любых переговорах можно будет забыть.

Где находятся украинские военные из Азовстали

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что большинство военных, эвакуированных с Мариупольского завода Азовсталь, находятся на оккупированной территории Донецкой области.

Также сообщалось, что представители командования полка Нацгвардии "Азов", попавшие в плен после многодневной осады в Мариуполе на заводе Азовсталь, сейчас находятся в следственном изоляторе "Лефортово" в центре Москвы.

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