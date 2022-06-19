Пленные командиры защитников Мариуполя сейчас в московском СИЗО "Лефортово" - росСМИ

Пленные командиры защитников Мариуполя сейчас в московском СИЗО "Лефортово" / "Википедия" и Д.Козацький

Представители полка Нацгвардии "Азов", которые попавшие в плен после многодневной осады в Мариуполе на заводе Азовсталь, сейчас находятся в следственном изоляторе "Лефортово" в центре Москвы ‒ столицы страны-агрессора, России. Об этом пишет российский пропагандистский портал ТАСС со ссылкой на собственные источники в среде русских силовиков.

До того подконтрольные Кремлю СМИ писали, что пленных командиров "Азова" вывезли из Еленовки (временно оккупированный Донбасс) на территорию России. Хотя до того именно донецкие террористы из "ДНР" угрожали провести "международный трибунал" над пленными "азовцами".

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Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что большинство военных, эвакуированных из мариупольского завода "Азовсталь", находятся на оккупированной территории Донецкой области.

До того 6 июня украинский президент Владимир Зеленский рассказал ‒ российские оккупанты удерживают в плену более 2 с половиной тысячи украинских защитников Мариуполя.

"Там действительно чуть больше, чем две с половиной тысячи. Точнее сказать сложно", – говорил украинский лидер.

9 июня в Киев привезли 58 тел защитников Мариуполя, которые десятки дней держали оборону от русских оккупантов на заводе "Азовсталь".

Как сообщили представители пресс-службе полка "Азов", всех погибших подвергнут процессу идентификации и похоронят на склонах реки Днепр в центре Киева возле Мемориала погибшим во Второй мировой войне.

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