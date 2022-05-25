УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Условия плена удовлетворительные": командир "Азова" вышел на связь с женой

25 мая 2022, 10:10

Как говорит Екатерина - супруга командира "Азова" Дениса Прокопенко - насколько ей известно, никого из пленных бойцов оккупанты пока в Россию не вывозили.

Прокопенко, жена
Денис Прокопенко и его жена Екатерина / скриншоты из видео

Командиру "Азова" Денису Прокопенко удалось при помощи сотрудников Красного креста из русского плена позвонить своей жене Екатерине. Об этом в комментарии британскому изданию "The Guardian" рассказала сама девушка.

"Он сказал, что у него все хорошо, и спросил, как я. Я слышала из других источников, что условия более-менее удовлетворительны. Их кормят, дают воду. Условия соответствуют требованиям и за этот короткий период они не подверглись насилию. Что будет дальше, мы, конечно, не знаем, но сейчас есть третьи стороны – ООН и Красный Крест – которые контролируют ситуацию", ‒ говорит Екатерина.

Согласно свежей информации, большинство раненых бойцов "Азова" оккупанты держат в тюрьме в селе Еленовка. Меньшая группа тяжелораненых бойцов находится в больнице временно оккупированного города Новоазовск.

Прокопенко сообщила, что, насколько ей известно, никого из бойцов в Россию не вывозили. Кроме того, она основала независимую организацию для поддержки бойцов с "Азовстали" ‒ в том числе и морпехов, и пограничников, и полицейских.

"Цель организации – организовывать еженедельные звонки с заключенными, развенчивать российские фейки о наших ребятах, обеспечить их удовлетворительное положение: кровать, лекарства, воду и еду, а также агитировать за их скорейшее освобождение". – рассказала Екатерина.

Читайте такжеКрепость "Мариуполь": боец "Азова" снял фильм об "Азовстали"

Напомним, Мариуполь был заблокирован российскими войсками с 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя оказалоись заблокированы на заводе "Азовсталь" - бойцы полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские.

Мирных жителей эвакуировали в начале мая, но все варианты эвакуации бойцов Россия отбрасывала долгое время, хотя Турция готова была вывезти их по морю и гарантировать, что до конца войны те не будут участвовать в боевых действиях в Украине.

16 мая россияне продолжили попытки зайти на завод или заблокировать выход из бункеров "Азовстали", а затем заявили, что договорились с украинскими защитниками о вывозе раненых бойцов на оккупированную территорию.

В Генштабе ВСУ заявили, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и теперь у командиров есть приказ сохранить жизнь личного состава.

20 мая Минобороны РФ заявило, что все бойцы уже выведены и что с 16 мая из бункеров вышли 2 439 человек, которых россияне считают военнопленными.

Командир "Азова" Денис Прокопенко заявлял, что тяжелораненые бойцы с завода "Азовсталь" должны быть доставлены на подконтрольную Украине территорию путем обмена, а в отношении погибших защитников надеялся, что в ближайшее время родные смогут похоронить их.

Другие новости:

Смотрите онлайн новости Донбасса

Автор: Егор Бунин
Азов война России и Украины Денис Прокопенко
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:27

Урожай на зависть соседям: чем подкромить малину в мае, чтобы было много ягод

10:10

"Условия плена удовлетворительные": командир "Азова" вышел на связь с женой

10:09

РФ не заинтересована в окончании войны, Путин живет в своем информационном мире – ЗеленскийВидео

09:38

Генерал-разведчик спрогнозировал сценарий покушения на ПутинаВидео

09:37

Валькирия для украинцев: экс-депутат из Норвегии рассказала, почему приехала воевать за Украину

Реклама
09:16

"Нужно действовать, пока тыл работает": освободить Крым тяжело, но реально - израильский офицерВидео

09:12

Россия готова поджигать Европу: как отказ Украины капитулировать испортил серьезным людям планымнение

08:59

Подстрелил "Грача": боец ВСУ второй раз за месяц сбил самолет РФВидео

08:52

Война в Украине - начало Третьей мировой, которую не переживет цивилизация: Сорос сделал прогнозВидео

08:45

Оккупанты ударили ракетами по Запорожью и Кривому Рогу: есть серьезные разрушения и жертва

08:30

Гороскоп на сегодня, 25 мая 2022: Весам – сомнительные предложения, Водолеям – осуществление мечты

08:20

Боец ВСУ в свой день рождения сбил вражеский беспилотник на передовой

08:17

Мощные натовские САУ Caesar бьют рашистов на фронте: впечатляющие фотоФотоВидео

07:56

Гороскоп Таро на июнь: Овнам - деньги, Тельцам - исполнение желания, Близнецам - ценный подарокВидео

07:48

Оспа обезьян может проникнуть в Украину: кто попадет под удар и как уберечься

07:46

РФ провела тайную спецоперацию на затонувшем крейсере Москва – разведкаВидео

07:29

РФ штурмует Северодонецк и Лиман: ВСУ отразили атаки на двух направлениях, у врага потериВидео

07:11

Кремль - на полпути, чтобы признать власть Украины "уважаемыми партнерами": Гиркин раскрыл провал РФ

06:39

Грязная игра Германии и Франции относительно Украины: как немцы и французы стали обслугой Путинамнение

06:28

Утром в Запорожье прогремела серия мощных взрывов: первые подробности ракетного удараВидео

Реклама
05:43

От убийств до депортации: путинские оккупанты продолжают дело Сталина – ВятровичВидео

05:40

Путин ожидал, что Зеленский сдаст Крым и Донбасс: Маломуж назвал сценарии атаки России на УкраинуВидео

05:10

НАТО может объявить Одесщину закрытой зоной: украинское зерно является рычагом влияния на ЗападВидео

04:38

Не хуже магазинного: как быстро и легко сделать качественный стиральный порошок дома

04:28

Самый вкусный заливной пирог с идеальной начинкой: секретный рецепт за 15 минутВидео

04:11

Звезда Стражей Галактики и старшая дочь Шварценеггера снова стали родителями

04:10

Жары не будет: в июне Украину атакуют опасные стихийные явленияВидео

03:40

Остатки от мыла можно применить с пользой: 4 практичные лайфхаки

03:39

Горячая Деми Роуз в чувственном образе показала бюст 6 размера

03:08

Путинист Тарзан в истерике пригрозил американцам из-за расширения НАТО

02:58

Анна Тринчер в купальнике похвасталась "новой" сочной грудью

02:37

Заговорят зубы любому: 4 знака зодиака с непревзойденным даром убеждения

02:35

Гороскоп на лето 2022: 5 знаков зодиака ждут невероятные перемены

02:26

Иванка Трамп встретилась с украинскими беженцами в Польше

02:02

Экс-полковник британской армии рассказал, почему русские оккупанты регулярно терпят неудачи

01:32

Время заваливания трупами прошло: эксперт объяснил, почему России некем и нечем воевать в Украине

01:09

Путин готов на любые зверства: Украине грозит новая Буча и Мариуполь – историкВидео

00:51

Приметы на 25 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:30

Ксения Мишина рассказала, о чем начала общаться с Александром Эллертом во время войны

24 мая, вторник
23:56

Из семерых человек выжили только двое: мать с ребенком выбросило из авто после обстрела оккупантовВидео

Реклама
23:48

"Мы едва-едва выгребаем там": Арестович рассказал о новом котле на востоке УкраиныВидео

23:43

Зеленский указал на главную ошибку России в войне против Украины

23:43

Поддержка Украины в войне против РФ: эксперт объяснил интерес ВашингтонаВидео

23:31

Леонида Агутина уличили в изменах Анжелике Варум

23:23

"Лучше бы не приезжал!": Тоня Матвиенко встретилась с мужем в Германии и прокомментировала развод

23:20

В России разгоняют фейк о причастности Украины к созданию оспы обезьян

23:14

Участника "Что? Где? Когда?" арестовали за "реабилитацию нацизма"

22:50

Лидер Kalush Orchestr признался, знали ли организаторы Евровидения заранее про заявление о МариуполеВидео

22:40

Андрей Хлывнюк поехал на восток Украины, где ведутся самые ожесточенные бои

22:22

Зверства на Киевщине: разбирали ли рашисты стиралки на детали для танков

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять