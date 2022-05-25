"Условия плена удовлетворительные": командир "Азова" вышел на связь с женой

Денис Прокопенко и его жена Екатерина / скриншоты из видео

Командиру "Азова" Денису Прокопенко удалось при помощи сотрудников Красного креста из русского плена позвонить своей жене Екатерине. Об этом в комментарии британскому изданию "The Guardian" рассказала сама девушка.

"Он сказал, что у него все хорошо, и спросил, как я. Я слышала из других источников, что условия более-менее удовлетворительны. Их кормят, дают воду. Условия соответствуют требованиям и за этот короткий период они не подверглись насилию. Что будет дальше, мы, конечно, не знаем, но сейчас есть третьи стороны – ООН и Красный Крест – которые контролируют ситуацию", ‒ говорит Екатерина.

Согласно свежей информации, большинство раненых бойцов "Азова" оккупанты держат в тюрьме в селе Еленовка. Меньшая группа тяжелораненых бойцов находится в больнице временно оккупированного города Новоазовск.

Прокопенко сообщила, что, насколько ей известно, никого из бойцов в Россию не вывозили. Кроме того, она основала независимую организацию для поддержки бойцов с "Азовстали" ‒ в том числе и морпехов, и пограничников, и полицейских.

"Цель организации – организовывать еженедельные звонки с заключенными, развенчивать российские фейки о наших ребятах, обеспечить их удовлетворительное положение: кровать, лекарства, воду и еду, а также агитировать за их скорейшее освобождение". – рассказала Екатерина.

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Напомним, Мариуполь был заблокирован российскими войсками с 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя оказалоись заблокированы на заводе "Азовсталь" - бойцы полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские.

Мирных жителей эвакуировали в начале мая, но все варианты эвакуации бойцов Россия отбрасывала долгое время, хотя Турция готова была вывезти их по морю и гарантировать, что до конца войны те не будут участвовать в боевых действиях в Украине.

16 мая россияне продолжили попытки зайти на завод или заблокировать выход из бункеров "Азовстали", а затем заявили, что договорились с украинскими защитниками о вывозе раненых бойцов на оккупированную территорию.

В Генштабе ВСУ заявили, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и теперь у командиров есть приказ сохранить жизнь личного состава.

20 мая Минобороны РФ заявило, что все бойцы уже выведены и что с 16 мая из бункеров вышли 2 439 человек, которых россияне считают военнопленными.

Командир "Азова" Денис Прокопенко заявлял, что тяжелораненые бойцы с завода "Азовсталь" должны быть доставлены на подконтрольную Украине территорию путем обмена, а в отношении погибших защитников надеялся, что в ближайшее время родные смогут похоронить их.

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