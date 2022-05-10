В Азове рассказали о подготовке военной операции по деблокаде Мариуполя

Разрушенный россиянами Мариуполь / Фото Reuters

Командование Вооруженных сил Украины прорабатывает вопрос военной операции по разблокированию Мариуполя Донецкой области.

По словам экс-командира Азова Максима Жорина, что военные готовят операцию по деблокаде Мариуполя, сообщает Канал 24.

"Кроме дипломатического процесса, параллельно все-таки идет процесс по подготовке военной операции по деблокаде города. Она может быть на сегодняшний день несколькоэтапной с предварительно освобожденными другими городами, перегруппировкой", - заявил он.

Правда, по его словам, времени на подготовку к этой операции нужно много. "Я не уверен, что это время есть у тех, кто сейчас находится на территории Азовстали", - добавил Жорин.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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