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Зеленский сказал, сколько защитников Мариуполя удерживают в плену оккупанты

6 червня 2022, 17:59

Украинский лидер Владимир Зеленский особо сделал акцента на том, что в плену у оккупантов томятся не только те бойцы, которые вышли с "Азовстали".

Зеленский, война
Зеленский сказал, сколько защитников Мариуполя удерживают в плену оккупанты / УНИАН / t.me/polkazov

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал ‒ российские оккупанты удерживают в плену более 2 с половиной тысяч украинских защитников Мариуполя. Именно такие данные он озвучил на пресс-конференции в понедельник, 6 июня.

"Там действительно чуть больше, чем две с половиной тысячи. Точнее сказать сложно", – сказал Зеленский.

В ответ на вопрос о планах оккупантов быстро устроить расправу над украинскими героями Зеленский уточнил, что не готов такое комментировать, поскольку оккупанты регулярно озвучивают свои все новые и новые бредовые планы для собственного пиара.

"Это и российские военные, и "ДНР" пиарятся. Поэтому я не готов об этом говорить. Комментарии их командиров – это просто слова", – уточнил Зеленский.

Кроме того, президент заверил, что у него нет данных о том, что украинских защитников пытали.

"Я считаю, им невыгодно это делать, поскольку это были публичные пленные", – подытожил Зеленский.

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Выход из Азовстали и пленение защитников Мариуполя

16 мая Замминистра обороны Украины Анна Маляр сделала заявление о том, что Киев начал операцию по спасению заблокированных на территории Азовстали защитников Мариуполя.

В медицинское учреждение в Новоазовск эвакуировали 53 тяжелораненых для предоставления им соответствующей помощи. Еще 211 человек путем гуманитарного коридора привезли в Еленовку. Их должны были вызволить по процедуре обмена пленными.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский сказал, что выход украинских военных с территории окруженного врагом предприятия Азовсталь должен завершиться в ближайшее время.

Позже появилась информация, что защитники Мариуполя покинули Азовсталь. Комбинат перешел под контроль российских войск.

В разведке Великобритании заявили, что из Азовстали вышли около 1700 защитников Мариуполя. Британцы не исключили, что на территории комбината еще могут оставаться украинские военные.

28 мая президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц потребовали от российского президента Владимира Путина освободить 2500 пленных защитников Мариуполя, которые ранее вышли из "Азовстали"

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Автор: Егор Бунин
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