Боевой медик взял в плен сразу восемь оккупантов, пока те воровали форму ВСУ

Защитники Украины оставили форму и разошлись по позициям. Когда медик вернулся, то обнаружил солдат РФ, которые пытались украсть то, "что плохо лежит".
Российские оккупанты настолько увлеченно воровали форму украинских военных, что не заметили, как попали в плен.
Как сообщил Telegram-канал СтратКом ВСУ, военный медик взял в плен сразу восьмерых путинских солдат.
"История достойная сценария для фильма. Привезли ребятам новую форму. Некогда было разбираться, оставили до времени на куче и разошлись по позициям. Потом медик вернуляся, чтобы что-то себе подобрать, а там уже орки роются в нашей форме… Результат – боевой медик взял в плен восемь россиян. Такие у нас медики", - говорится в сообщении.
Как сообщал Главред, в Харьковской области путинские солдаты-мародеры украли в доме украинца керамическую плитку, однако домой ее не довезли – их "ликвидировали" раньше.
Украденную плитку оккупанты спрятали в ящики из-под боеприпасов. Ее обнаружили бойцы 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр в освобожденной части Харьковской области.
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