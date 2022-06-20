Боевой медик взял в плен сразу восемь оккупантов, пока те воровали форму ВСУ

Россияне попали в плен за любимым занятием - воровством / Фото СтратКом ВСУ

Российские оккупанты настолько увлеченно воровали форму украинских военных, что не заметили, как попали в плен.

Как сообщил Telegram-канал СтратКом ВСУ, военный медик взял в плен сразу восьмерых путинских солдат.

"История достойная сценария для фильма. Привезли ребятам новую форму. Некогда было разбираться, оставили до времени на куче и разошлись по позициям. Потом медик вернуляся, чтобы что-то себе подобрать, а там уже орки роются в нашей форме… Результат – боевой медик взял в плен восемь россиян. Такие у нас медики", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, в Харьковской области путинские солдаты-мародеры украли в доме украинца керамическую плитку, однако домой ее не довезли – их "ликвидировали" раньше.

Украденную плитку оккупанты спрятали в ящики из-под боеприпасов. Ее обнаружили бойцы 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр в освобожденной части Харьковской области.

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